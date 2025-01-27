'Женился на бабушке': необычная история любви пары с 37-летней разницей в возрасте

Пара настолько влюблена, что даже обратилась к услугам суррогатного материнства.

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Непростая история пары с большой разницей в возрасте / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео tiktok.com/@kingqurannewpage

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Как началась история любви Коран Маккейн со старшей на 37 лет Шерил

Как пара пыталась завести детей

Коран Маккейн женился на Шерил - женщине старше его на 37 лет и бабушкой 18 внуков. Пара не обращает внимание на негативные комментарии в соцсетях и искренне делится деталями своих необычных отношений, пишет The Sun.

Главред узнал необычную историю любви.

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Коран Маккейн познакомился с Шерил, когда ему было всего 15 лет. Несмотря на скептические взгляды окружающих, они сумели построить крепкие отношения, которые сейчас вдохновляют и вызывают любопытство у многих.

На платформе TikTok пара регулярно публикует видео о своей жизни, открыто рассказывая о любви, которая выходит за рамки стереотипов. В одном из вирусных видео Коран лежит на кровати, а Шерил делает ему массаж. Текст под видео иронично говорит: "Ты тот парень, который женился на своей бабушке". На это Коран ответил цитатой из песни: "Давай и скажи всем, я человек", подчеркивая, что он гордится своим выбором.

Хотя многие комментаторы ставят под сомнение законность и искренность их отношений из-за разницы в возрасте, есть и те, кто поддерживает супругов. Один из сторонников прокомментировал: "Как люди могут ненавидеть то, чего даже не понимают? Благословите ваш брак", а другой пожелал: "Будьте счастливы, наслаждайтесь жизнью и не обращайте внимания на хейтеров".

Вызовы на пути к отцовству

Из-за возраста Шерил пара не может иметь детей естественным путем, поэтому решила воспользоваться услугами суррогатного материнства. Они нашли женщину, которая согласилась выносить ребенка, но столкнулись с многочисленными трудностями.

Шерил и Коран рассказали, что их суррогатная мать оказалась зависимой от наркотиков, что поставило под угрозу здоровье их будущего ребенка.

"Это плохо, что наш ребенок в такой ситуации, потому что мы не были готовы к обстоятельствам, которые возникли с суррогатной мамой, которую мы выбрали. Но мы несем за это ответственность", - сказал Коран.

Они добавили, что ребенок был зачат с помощью яйцеклетки донора и спермы Корана. К сожалению, ситуация с суррогатной матерью вызвала сомнения относительно отцовства, поскольку женщина встречалась со своим парнем.

Коран и Шерил решили, что единственное, что им нужно сделать, это заставить суррогатную мать провести тест ДНК, за который они заплатили. Суррогатная мать согласилась, но когда настал день теста, она "придумывала любые оправдания, чтобы не прийти".

"Так что это нам говорит? Это не наш ребенок", - сказала Шерил.

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