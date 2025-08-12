Укр
Женщина, разгадав тайну дочери, раскрыла ее странные действия с ложками и вилками

Виталий Кирсанов
12 августа 2025, 10:20
Женщина обратила внимание, что привычный набор столовых приборов стал постепенно "разбавляться" чужими ложками.
Ложки попадали в дом из разных мест
Ложки попадали в дом из разных мест / Фото: reddit

Кратко:

  • Ложки попадали в дом из разных мест
  • Женщина решила не устраивать скандал
  • Ее дочь пока не знает, что история стала вирусной

Жительница канадского Торонто заметила, что ее привычный набор ложек стал постепенно меняться, и быстро выяснила причину. Выяснилось, что ложки попадали в дом из разных мест, так как ее дочь брала их с собой, а возвращала уже другие. Об этом она рассказала на популярном форуме Reddit.

В Торонто женщина по имени Анита заметила необычную деталь, когда открыла ящик со столовыми приборами: ее ложки вдруг стали "разношерстными". На первый взгляд мелочь, но разгадка оказалась забавной и быстро разлетелась по Сети.

История началась с того, что Анита обратила внимание, что привычный набор столовых приборов стал постепенно "разбавляться" чужими ложками. Ситуация прояснилась почти сразу. Виновницей оказалась ее 24-летняя дочь, живущая вместе с ней.

По словам Аниты, она часто берет столовые приборы на работу или к своему парню, а возвращает уже другие.

"Осталось совсем немного одинаковых ложек. С вилками ситуация получше - их чаще удается вернуть", - рассказала женщина.

Выяснилось, что ложки попадали в дом из разных мест: с работы дочери, из квартиры ее парня, где живет еще четверо соседей, а иногда и из студенческих компаний. Этот обмен длился несколько месяцев, и в итоге в ящике оказалось сразу несколько разных наборов.

Анита решила не устраивать скандал и восприняла ситуацию с юмором, хотя ее дочь пока не знает, что история стала вирусной.

"Я просто дождусь, когда она переедет, отдам ей все ложки и куплю себе новые", - сказала она.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Канады интересные новости
