Женщина, разгадав тайну дочери, раскрыла ее странные действия с ложками и вилками

Кратко:
- Ложки попадали в дом из разных мест
- Женщина решила не устраивать скандал
- Ее дочь пока не знает, что история стала вирусной
Жительница канадского Торонто заметила, что ее привычный набор ложек стал постепенно меняться, и быстро выяснила причину. Выяснилось, что ложки попадали в дом из разных мест, так как ее дочь брала их с собой, а возвращала уже другие. Об этом она рассказала на популярном форуме Reddit.
В Торонто женщина по имени Анита заметила необычную деталь, когда открыла ящик со столовыми приборами: ее ложки вдруг стали "разношерстными". На первый взгляд мелочь, но разгадка оказалась забавной и быстро разлетелась по Сети.
История началась с того, что Анита обратила внимание, что привычный набор столовых приборов стал постепенно "разбавляться" чужими ложками. Ситуация прояснилась почти сразу. Виновницей оказалась ее 24-летняя дочь, живущая вместе с ней.
По словам Аниты, она часто берет столовые приборы на работу или к своему парню, а возвращает уже другие.
"Осталось совсем немного одинаковых ложек. С вилками ситуация получше - их чаще удается вернуть", - рассказала женщина.
Выяснилось, что ложки попадали в дом из разных мест: с работы дочери, из квартиры ее парня, где живет еще четверо соседей, а иногда и из студенческих компаний. Этот обмен длился несколько месяцев, и в итоге в ящике оказалось сразу несколько разных наборов.
Анита решила не устраивать скандал и восприняла ситуацию с юмором, хотя ее дочь пока не знает, что история стала вирусной.
"Я просто дождусь, когда она переедет, отдам ей все ложки и куплю себе новые", - сказала она.
Читайте также:
- Можно ли в церковь ходить в шортах: есть единственное исключение, когда это не запрещается
- Радость от чужого горя: объяснение, почему мы радуемся, когда кто-то страдает
- Как вывести желтые пятна с матраса за 5 минут: ИИ назвал ТОП-5 простых шагов
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред