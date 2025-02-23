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Знают далеко не все: какие функции выполняют непонятные кнопки на пульте

Руслана Заклинская
23 февраля 2025, 01:04
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Многие люди ежедневно пользуются пультами, даже не задумываясь о значении символов на их кнопках, однако каждая кнопка имеет свою функцию.
Знают далеко не все: какие функции выполняют непонятные кнопки на пульте
Скрытый смысл кнопок - какие функции на самом деле выполняют главные кнопки на пульте / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что означает символ на кнопке питания пульта
  • Какие функции выполняют непонятные кнопки на пульте от телевизора

Люди ежедневно пользуются пультами дистанционного управления, даже не задумываясь о значении символов на их кнопках. Однако каждый значок на пульте имеет свое объяснение, основанное на определенных принципах.

Главред узнал назначение непонятных кнопок на пульте для телевизора.

видео дня

Один из самых распространенных символов - это значок на кнопке включения/выключения телевизора. По данным Daily Express, этот значок имеет конкретное значение.

Оказывается, он базируется на двоичной системе счисления: вертикальная линия означает "1" или "включено", а круг - "0" или "выключено". Именно поэтому кнопка не выключает устройство полностью, а лишь переключает его в режим ожидания или обратно в рабочее состояние.

Основные кнопки и их функции

Пульт дистанционного управления можно условно разделить на несколько функциональных зон.

  1. Кнопка питания. В верхнем левом углу расположена кнопка включения/выключения телевизора. Она имеет значок в виде незамкнутого круга с вертикальной линией.
  2. Кнопка смены источника сигнала (Input). Обозначена пиктограммой в виде прямоугольника со стрелкой, входящей внутрь. Отвечает за выбор источника сигнала (телевизор, HDMI, USB и т.д.).
  3. Кнопка настроек (Settings). Открывает главное меню настроек телевизора.
  4. Кнопка информации (INFO). Отображает данные о текущей программе или источнике сигнала.
  5. Кнопка субтитров (Subtitle). Активирует субтитры, если они доступны на цифровых каналах.
  6. Кнопка переключения между режимами TV/Radio. Позволяет менять режимы вещания - цифровое телевидение, аналоговое или радио.

Блок числовых кнопок

Эта зона содержит кнопки с цифрами для быстрого ввода номеров каналов. Здесь также расположены кнопки:

  • Guide - открывает программу телепередач.
  • Q.View - возвращает к ранее просмотренному каналу.
Что означают знаки на бирках вещей
Знаки на бирках / Инфографика: Главред

Центральный блок управления

Эта область содержит кнопки регулировки громкости и переключения каналов. Они обозначены треугольниками и являются самыми крупными на пульте, так как используются чаще всего.

Также в этом блоке расположены:

  1. FAV - открывает список любимых каналов.
  2. 3D - включает или выключает режим 3D (если телевизор поддерживает эту функцию).
  3. Mute - обозначена перечеркнутым динамиком, полностью выключает звук (повторное нажатие возвращает звук на предыдущий уровень).
  4. Recent - показывает последние выполненные действия.
  5. Smart - дает доступ к функциям Smart TV (значок дома).
  6. Live Menu - отображает списки рекомендованных каналов, поиск или записанные программы (функционал зависит от страны).

Таким образом, пульт дистанционного управления содержит множество полезных функций, о которых многие пользователи даже не догадываются. Понимание значения символов поможет использовать все возможности телевизора максимально эффективно.

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Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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