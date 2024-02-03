УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Многие не знают: для чего опытные хозяйки связывают зубные щетки

Юрий Берендий
3 февраля 2024, 18:26
Главред выяснил, как с помощью старых зубных щеток можно с легкостью отчистить застарелый жир и даже некоторые части труб.
Многие не знают: для чего опытные хозяйки связывают зубные щетки
Что можно сделать из зубной щетки - для чего хозяйки связывают зубные щетки / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Старую зубную щетку можно использовать для различных полезных целей, которые помогут вам уменьшить воздействие на окружающую среду и сэкономить деньги.

Один из способов использования старых зубных щеток заключается в том, чтобы помочь хозяйкам в чистке труднодоступных мест, например, между плиткой, в ванной комнате, или для удаления грязи с различных поверхностей. В видео, размещенном на YouTube-канале Simple & Fast, использованные зубные щетки получили новую жизнь.

Женщина использует зубные щетки не для чистки рта, а для поверхностей и труднодоступных мест в вашем доме.

Как использовать зубные щетки для уборки

Женщина показывает, что для того, чтобы сделать конструкцию для очистки тонких поверхностей необходимо использовать две зубные щетки.

"Сложите две щетки так, чтобы их щетинки были направлены друг к другу. С помощью резинки свяжите щетки между собой у основания шейки и нижнего конца ручки", - отмечает автор видео.

Также, стоит убедиться, что обе щетки закреплены. Вы можете использовать эту щетку для чистки тонких поверхностей или предметов, которые нужно чистить с обеих сторон, таких как грили или подставки.

Смотрите видео о том, что можно сделать из старых зубных щеток:

Как с помощью зубной щетки отчистить трубы изнутри

Для того, чтобы очистить верхнюю часть раковины или трубы изнутри женщина советует использовать две зубные щетки и сложить их так, чтобы щетина была направлена противоположно друг от друга. Так же как и в первом случае, свяжите оба инструмента резинкой в том же месте, что и в первом варианте.

Теперь у вас есть инструмент, который может чистить противоположные поверхности.

"Используйте эту конструкцию зубной щетки, чтобы сделать инструмент для чистки трубок и труб. Вы можете добраться до внутренней части слива вашей раковины или труб, которые нуждаются в очистке", - указывает автор видео.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
лайфхак
Реклама

Главное за день

Мощный удар ВСУ на юге: у РФ крупные потери, бригадный генерал назвал направление

Мощный удар ВСУ на юге: у РФ крупные потери, бригадный генерал назвал направление

18:26 Украина
Нацотбор Евровидения 2024: смотреть онлайн-трансляцию и все выступления

Нацотбор Евровидения 2024: смотреть онлайн-трансляцию и все выступления

17:55 Stars
Ситуация в Авдеевке резко изменилась: эксперт рассказал о планах россиян

Ситуация в Авдеевке резко изменилась: эксперт рассказал о планах россиян

17:33 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:59

Сергей Стерненко. Российская ПВО успешно отработала по НПЗ в Волгограде Видеоблоги

18:50

Нацотбор Евровидения 2024: Данилко впервые публично заговорил на украинскомВидео

18:38

В России ИИ получит 25 лет за "измену родине"мнение

18:26

Многие не знают: для чего опытные хозяйки связывают зубные щеткиВидео

18:26

Мощный удар ВСУ на юге: у РФ крупные потери, бригадный генерал назвал направление

Гороскоп на февраль-2024: Стрельца ждут подвиги и успех, Рака – козни недоброжелателейГороскоп на февраль-2024: Стрельца ждут подвиги и успех, Рака – козни недоброжелателей
18:09

Без "рабовладельческих" норм: в ВР подали альтернативный законопроект о мобилизации

17:55

Нацотбор Евровидения 2024: смотреть онлайн-трансляцию и все выступленияВидео

17:33

Ситуация в Авдеевке резко изменилась: эксперт рассказал о планах россиян

17:24

Массированный прорыв обороны пехотой: эксперт о сценарии нового штурма Киева

Реклама
17:07

Сколько часов держит тепло термопот: ответ вас приятно удивит

16:58

"Техасу импонирует Трамп": эксперт раскрыл катастрофические последствия протестов для Украины

16:33

Финал Евровидения 2024: букмекеры резко изменили ставки на победителя от УкраиныВидео

16:10

Лунный календарь на 4 февраля: для каких начинаний благоприятен день

16:06

Командный пункт взорвали вместе с оккупантами: детали удара по аэродрому Бельбек

15:57

Головоломка для самых внимательных: только люди с высоким IQ найдут змею

15:21

Наносил удары по Украине: в России расстреляли командира бомбардировщика Ту-95Фото

15:07

Пригласили к военным НАТО: Ефросинина похвасталась достижениями мужа на войне

14:59

"Ракеты у нас будут": в Раде анонсировали передачу Украине дальнобойных TaurusВидео

14:58

Россияне нацелились на стратегический город: в ВСУ рассказали о боях на востоке

14:45

"Путин будет ликвидирован": историк рассказал о планах российской элиты

Реклама
14:36

Церковный праздник 4 февраля: не рассказывайте о своих снах

14:24

Дуда оправдался за свое неудачное заявление о "невозвращении" Крыма Украине

14:15

Огромные потери: в ВСУ рассказали о боях на левом берегу Днепра

13:40

Российская армия мощно наступает: в ВСУ сделали важное заявление

13:36

Джамала ждет третьего ребенка

13:29

"Это особое место": Дуда засомневался в деоккупации КрымаВидео

13:25

Ситуация на Купянском направлении: Сырский сообщил о важном решении

13:21

Не все коту масленица: рецензия на фильм "Аргайл"Видео

12:59

Завод Лукойла в Волгограде атаковали беспилотники СБУ - СМИ

12:46

Удары по кораблям РФ: Украина уничтожила пятую часть Черноморского флота - СМИ

12:23

США атаковали объекты в Ираке и Сирии: Байден раскрыл детали

12:17

Финал Нацотбора на Евровидение 2024 будет доступен на Киевстар ТВ

12:10

Считались самыми мощными: Канада может передать Украине десятки тысяч ракет – CBC News

12:06

Ситуация сложная: экс-командир "Айдара" назвал причины вывода войск из Авдеевки

12:04

"Россия готовит большое наступление": Жданов рассказал об опасных этапах войны

12:04

Скандинавский трюк с одеялом, посде которого сон станет как у младенца

11:52

HBО разорвала контракт с актером, который поддержал российских оккупантов

11:34

"Свежий аромат": эксперт раскрыл, какое растение поглощает все неприятные запахи

11:18

В РФ вдова оккупанта написала донос на 67-летнего врача-терапевта за "поддержку Украины"Видео

11:10

Китайский гороскоп на 4 февраля: Кролик - отдохните, Змея - следите за кошельком

Реклама
10:56

Умер голливудский актер, сыгравший в "Рокки"

10:54

Только гений найдет ключ в лесу за 7 секунд: необычайная оптическая иллюзия

10:28

В Кремле изменили риторику о "достижениях" РФ в войне: в ISW раскрыли детали

10:00

В WP рассказали, почему Зеленский медлит с отставкой Залужного

09:58

Если пюре надоело: новый рецепт картофеля по-украински к столу

09:52

Хватит уже про "советскую армию", я вас умоляюмнение

09:14

ВСУ трудно держать оборону из-за недостатка оружия: в ISW рассказали о наступлении РФ

09:05

В Кривом Роге - аварийные отключение света, возможны перебои со связью из-за атаки дронов

08:35

"Брати участь" или "приймати участь": языковед объяснил, какое выражение правильноеВидео

08:33

В РФ горел один из крупнейших НПЗ в стране: росСМИ пишут об атаке дроновВидео

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять