Бросьте это в стиралку и навсегда забудьте о прилипшей шерсти к одежде

Избавиться от шерсти на одежде проще, чем вы думаете.
Борьба с назойливой шерстью на одежде становится проще с несколькими простыми, но эффективными хитростями. Используйте наши хитрости, чтобы собрать шерсть в стиральной машине и поддерживать вашу одежду в идеальном состоянии.
Уксусное решение
Белый уксус – ваш верный союзник в борьбе с шерстью животных на одежде. Перед стиркой, добавьте примерно 120 мл столового уксуса (не более 9%) в дозатор для кондиционера. Уксусная кислота отделит волосы домашних питомцев, прилипшие к ткани.
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Что положить в стиралку, чтобы собрать шерсть?
- Попрощайтесь с шерстью во время стирки, используя специальные салфетки из "липучки". Бросьте их в барабан с вещами, и они моментально "соберут" шерсть.
- Влажные салфетки могут заменить специальные. Бросьте 2-3 салфетки в барабан и они соберут шерсть во время стирки.
- Простая губка для мытья посуды или кусок поролона – прекрасное средство для сбора шерсти. Положите их в стиральную машину вместе с одеждой, и волосы будут притягиваться к ним.
Следуя этим советам, вы сможете избавиться от шерсти на вашей одежде и поддерживать ее в идеальном состоянии при помощи обычных и доступных средств.
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