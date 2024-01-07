Бросьте это в стиралку и навсегда забудьте о прилипшей шерсти к одежде

Избавиться от шерсти на одежде проще, чем вы думаете.

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Что положить в стиралку, чтобы собрать шерсть / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Борьба с назойливой шерстью на одежде становится проще с несколькими простыми, но эффективными хитростями. Используйте наши хитрости, чтобы собрать шерсть в стиральной машине и поддерживать вашу одежду в идеальном состоянии.

Уксусное решение

Белый уксус – ваш верный союзник в борьбе с шерстью животных на одежде. Перед стиркой, добавьте примерно 120 мл столового уксуса (не более 9%) в дозатор для кондиционера. Уксусная кислота отделит волосы домашних питомцев, прилипшие к ткани.

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Что положить в стиралку, чтобы собрать шерсть?

Попрощайтесь с шерстью во время стирки, используя специальные салфетки из "липучки". Бросьте их в барабан с вещами, и они моментально "соберут" шерсть.

Влажные салфетки могут заменить специальные. Бросьте 2-3 салфетки в барабан и они соберут шерсть во время стирки.

Простая губка для мытья посуды или кусок поролона – прекрасное средство для сбора шерсти. Положите их в стиральную машину вместе с одеждой, и волосы будут притягиваться к ним.

Следуя этим советам, вы сможете избавиться от шерсти на вашей одежде и поддерживать ее в идеальном состоянии при помощи обычных и доступных средств.

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