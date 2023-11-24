Быстро и безопасно: 3 способа, как убрать черные точки на носу

Проблема возникновения черных точек на носу или других участках лица очень распространена. При этом с ней сталкиваются как девушки, так и парни. Такие черные точки называются комедонами, они возникают, когда подкожный жир накапливается в порах и не может выйти наружу. Больше всего эта проблема затрагивает ночь, переносицу, лоб и подбородок. Но иногда такие пятнышки также могут образовываться и на щеках, груди или спине.
Комедоны бывают закрытые и открытые. В первом случае появляются белые бугорки, которые немного выпирают над поверхностью кожи. Второй вид комедонов – открытые – это как раз черные пятнышки.
Появление такой проблемы чаще всего связано с изменениями в гормональном фоне. Именно поэтому к возникновению таких точек больше всего подвержены подростки, а также женщины в период беременности и менопаузы. Но эта проблема может также появиться в случае неправильного питания или неудачно подобранного ухода за кожей.
Через поры выводятся токсины и продукты жизнедеятельности. Но если баланс нарушен, то поры не могут нормально очищаться, и, как следствие, забиваются.
Для того, чтобы избавиться от черных точек, не обязательно сразу бежать в дорогой салон и платить много денег за дорогостоящие процедуры. Есть способы, которые можно воплотить в жизнь самостоятельно дома.
Один из самых популярных вопросов – можно ли выдавливать черные точки на носу? Нет, не стоит выдавливать такие точки на неподготовленной коже, ведь вместо желаемого эффекта есть риск еще больше растянуть поры, травмировать кожу и занести какую-то инфекцию. После неудачного удаление этих точек таким способом могут остаться пятна и рубцы.
Как удалить черные точки на носу в домашних условиях
1. Механическая очистка с помощью скраба
Нужно подобрать скраб, который будет подходить под ваш тип кожи. Далее распарить лицо. Для этого нужно смочить полотенце в теплой воде или отваре трав (для приготовления такого отвара можно использовать, например, ромашку и календулу, которые обладают антисептическим эффектом).
После распаривания лица нанести скраб круговыми движениями. Через несколько минут смыть и нанести крем.
2. Ручная очистка
Избавиться от черных точек можно с помощью проведения ручной очистки. Для проведения такой процедуры понадобится косметическая ложка Уно. Стоит сперва распарить лицо таким же способом, как описано в первом варианте. Далее с помощью такого приспособления очистить поры от их содержимого – просто нужно надавливать на них ложкой Уно.
После этого нужно обработать лицо дезинфицирующим средством.
3. Пилинги с AHA и ВНА кислотами
Пилинги с альфа-гидроксикислотами (AHA) и бета-гидроксикислотами (BHA) можно приобрести в косметических магазинах. Они также помогут отлично справиться с такой проблемой, как черные точки на лице.
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