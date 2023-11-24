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Быстро и безопасно: 3 способа, как убрать черные точки на носу

Алёна Воронина
24 ноября 2023, 01:40
Нельзя самостоятельно выдавливать черные точки – так можно не добиться нужного эффекта, а лишь травмировать кожу, повредить поры и занести какую-то инфекцию.
Девушка, лицо, уход за лицом
Как убрать черные точки на носу/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Проблема возникновения черных точек на носу или других участках лица очень распространена. При этом с ней сталкиваются как девушки, так и парни. Такие черные точки называются комедонами, они возникают, когда подкожный жир накапливается в порах и не может выйти наружу. Больше всего эта проблема затрагивает ночь, переносицу, лоб и подбородок. Но иногда такие пятнышки также могут образовываться и на щеках, груди или спине.

Комедоны бывают закрытые и открытые. В первом случае появляются белые бугорки, которые немного выпирают над поверхностью кожи. Второй вид комедонов – открытые – это как раз черные пятнышки.

Появление такой проблемы чаще всего связано с изменениями в гормональном фоне. Именно поэтому к возникновению таких точек больше всего подвержены подростки, а также женщины в период беременности и менопаузы. Но эта проблема может также появиться в случае неправильного питания или неудачно подобранного ухода за кожей.

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Через поры выводятся токсины и продукты жизнедеятельности. Но если баланс нарушен, то поры не могут нормально очищаться, и, как следствие, забиваются.

Для того, чтобы избавиться от черных точек, не обязательно сразу бежать в дорогой салон и платить много денег за дорогостоящие процедуры. Есть способы, которые можно воплотить в жизнь самостоятельно дома.

Один из самых популярных вопросов – можно ли выдавливать черные точки на носу? Нет, не стоит выдавливать такие точки на неподготовленной коже, ведь вместо желаемого эффекта есть риск еще больше растянуть поры, травмировать кожу и занести какую-то инфекцию. После неудачного удаление этих точек таким способом могут остаться пятна и рубцы.

Как удалить черные точки на носу в домашних условиях

1. Механическая очистка с помощью скраба

Нужно подобрать скраб, который будет подходить под ваш тип кожи. Далее распарить лицо. Для этого нужно смочить полотенце в теплой воде или отваре трав (для приготовления такого отвара можно использовать, например, ромашку и календулу, которые обладают антисептическим эффектом).

После распаривания лица нанести скраб круговыми движениями. Через несколько минут смыть и нанести крем.

2. Ручная очистка

Избавиться от черных точек можно с помощью проведения ручной очистки. Для проведения такой процедуры понадобится косметическая ложка Уно. Стоит сперва распарить лицо таким же способом, как описано в первом варианте. Далее с помощью такого приспособления очистить поры от их содержимого – просто нужно надавливать на них ложкой Уно.

После этого нужно обработать лицо дезинфицирующим средством.

3. Пилинги с AHA и ВНА кислотами

Пилинги с альфа-гидроксикислотами (AHA) и бета-гидроксикислотами (BHA) можно приобрести в косметических магазинах. Они также помогут отлично справиться с такой проблемой, как черные точки на лице.

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