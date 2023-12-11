Мужчина поделился трюком, как отлепить фольгу, которая прилипла к рулону

Мужчина поделился лайфхаком, который поможет фольге равномерно отклеиться от рулона.

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Как отклеить фольгу от рулона / коллаж: Главред, скриншот: видео TikTok

Мужчина поделился со своими подписчиками лайфхаком о том, как спасти фольгу, которая застряла на рулоне и порвалась.

В своем блоге TikTok мужчина поделился видео, как отрывает кусок фольги от застрявшей части и собрал ее в шарик, прежде чем потереть застрявшую часть, передает издание Mirror.

"Это один из лучших кухонных приемов, которые мне когда-либо показывали. Если ваша фольга так разорвется, снимите немного, потрите ею часть, где она перекрывается, или часть, где она не работает должным образом. Все это уйдет, а затем просто разверните фольгу. Она как будто новая", - отметил он. видео дня

Мужчина показал, как потирает шарик по прилипшей фольге, он разрывается и разматывается, оставляя фольгу неприклеенной и готовой к использованию.

Смотрите видео, как легко распутать фольгу:

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