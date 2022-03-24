Что делать, если нашли подозрительный предмет – как распознать мину или снаряд – правила безопасности

Мины ловушки - как распознать / depositphotos.com

Вторжение России в Украину продолжается уже 28 дней. З это время на территорию страны российские оккупанты сбросили более 1100 мин и собираются усилить бомбардировки. К тому же, члены преступных ДРГ минируют землю замаскированными снарядами.

О том, как уберечь себя в случае чрезвычайной ситуации, читайте в материале: Правила поведения во время войны – это должен знать каждый украинец.

Российские оккупанты оставляют опасные снаряды в населенных пунктах, тем самым в разы увеличивая опасность для мирных жителей. Это может быть как мины и танковые снаряды, так и ручные гранаты.

В Минздраве рассказали, как распознать подобный предмет и что нужно делать в случае его обнаружения.

Чаще всего оккупанты расставляют мины – противотанковые, минометные, противопехотные, а также артиллерийские и танковые снаряды и ручные гранаты. Не пытайтесь проникнуть в заброшенную военную технику и не прикасайтесь к боеприпасам.

Важно: враг может также заминировать и тело умершего человека, а в больших городах минируются ценные вещи – бытовая техника, смартфоны, ювелирные украшения, игрушки. Внимательно смотрите под ноги, оккупанты могут устанавливать незаметные растяжки у входных дверей дома.

В случае обнаружения подозрительного предмета:

категорически запрещается его трогать;

нужно отойти от него как можно дальше;

обозначить место находки;

позвонить в полицию - 102 или службу ГСЧС – 101;

по прибытии саперов покажите им место расположения снаряда.

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