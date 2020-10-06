Что такое наложенный платеж, его цена и зачем он нужен

Наложенный платеж - что это и сколько берет Новая почта, Укрпочта и Деливери / courier.crimea.ua

Всем, кто любит покупки в интернете, полезно будет знать, что такое наложенный платеж.

Это когда вы оплачиваете покупку лишь после ее фактического получения. То есть вы заказали товар – его доставили в отделение, и там (после осмотра, примерки или просто пощупав коробку) вы уже внесли за него плату.

Плюс наложенного платежа – клиент платит уже на полученный товар, то есть снижается риск, что его могли обмануть на деньги. Минус – за товар приходится переплачивать, ведь в стоимость наложенного платежа и Новая почта, и Укрпочта, и Деливери, и другие доставщики товаров вносят свой процент: им ведь, по сути, приходится делать две доставки: сначала доставить товар клиенту – а потом доставить оплату за этот товар продавцу.

Платить за пересылку товара не придется – если клиент от него отказывается (к примеру, не подошел размер). В этом случае расходы за пересылку берет на себя отправитель.

К слову, наложенный платеж на украинском языке переводится как "післяплата" (если говорить о литературном языке) – однако в разговорной и даже деловой сфере зачастую используется термин "накладений платіж" (это больше калька с российского языка, но она прочно закрепилась в обиходе).

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Как отправить посылку наложенным платежом

Алгоритм примерно одинаков для всех перевозчиков:

запаковать товар – дома или уже в отделении почтового оператора;

предоставить данные для отправления (адрес, ФИО, номер телефона получателя; описание товара);

указать оценочную стоимость посылки – при этом уточнить, что посылку отправляете наложенным платежом (это скажется на конечной цене посылки);

получить накладную на посылку – ее необходимо сохранять до момента получения оплаты за посылку.

Как правило, процедура оформления занимает всего пару минут.

Забирать деньги можно после того, как клиент получил товар и расплатился за него. Новая почта, например, разрешает делать это в любом своем отделении (где клиенту удобнее), а вот Укрпочта выдает оплату лишь в том отделении, откуда высылалась посылка.

Наложенный платеж – стоимость 2020: Новая почта, Укрпочта, Деливери

Уточнять процент наложенного платежа стоит непосредственно перед отправкой или заказом товара (тарифы ведь могут меняться). Но последние расценки выглядят так:

⇒ Новая почта – стоимость наложенного платежа можно рассчитатать с помощью калькулятора: от отделения до отделения – 16 грн, по Украине – 23 грн; от отделения до двери или от двери до отделения – 35 грн, по Украине – 40 грн.

⇒ Укрпочта – наложенный платеж 2020 тут составляет 1-2% от полной суммы доставки, но не менее 10 грн. Рассчитать ориентировочную стоимость доставки Укрпочтой можно с помощью их калькулятора.

⇒ Деливери – наложенный платеж тут выплачивается наличными, его цена составляет 10 грн + 2% от оценочной стоимости посылки (посылку оценивает сам продавец: это сумма, которую ему перешлют за его товар).

На рынке Украины был еще ИнТайм (наложенный платеж тут был достаточно выгодный) – но в марте 2020 компания перестала доставлять посылки.