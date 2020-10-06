УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Что такое наложенный платеж, его цена и зачем он нужен

6 октября 2020, 00:27

Наложенный платеж – это как? Зачем его придумали и какой процент берет за его использование Новая почта, Укрпочта и Деливери.

Наложенный платеж - что это и сколько берет Новая почта, Укрпочта и Деливери
Наложенный платеж - что это и сколько берет Новая почта, Укрпочта и Деливери / courier.crimea.ua

Всем, кто любит покупки в интернете, полезно будет знать, что такое наложенный платеж.

Это когда вы оплачиваете покупку лишь после ее фактического получения. То есть вы заказали товар – его доставили в отделение, и там (после осмотра, примерки или просто пощупав коробку) вы уже внесли за него плату.

Плюс наложенного платежа – клиент платит уже на полученный товар, то есть снижается риск, что его могли обмануть на деньги. Минус – за товар приходится переплачивать, ведь в стоимость наложенного платежа и Новая почта, и Укрпочта, и Деливери, и другие доставщики товаров вносят свой процент: им ведь, по сути, приходится делать две доставки: сначала доставить товар клиенту – а потом доставить оплату за этот товар продавцу.

Платить за пересылку товара не придется – если клиент от него отказывается (к примеру, не подошел размер). В этом случае расходы за пересылку берет на себя отправитель.

К слову, наложенный платеж на украинском языке переводится как "післяплата" (если говорить о литературном языке) – однако в разговорной и даже деловой сфере зачастую используется термин "накладений платіж" (это больше калька с российского языка, но она прочно закрепилась в обиходе).

Читайте такжеПодорожание газа для населения - обнародованы новые тарифы

Как отправить посылку наложенным платежом

Алгоритм примерно одинаков для всех перевозчиков:

  • запаковать товар – дома или уже в отделении почтового оператора;
  • предоставить данные для отправления (адрес, ФИО, номер телефона получателя; описание товара);
  • указать оценочную стоимость посылки – при этом уточнить, что посылку отправляете наложенным платежом (это скажется на конечной цене посылки);
  • получить накладную на посылку – ее необходимо сохранять до момента получения оплаты за посылку.

Как правило, процедура оформления занимает всего пару минут.

Забирать деньги можно после того, как клиент получил товар и расплатился за него. Новая почта, например, разрешает делать это в любом своем отделении (где клиенту удобнее), а вот Укрпочта выдает оплату лишь в том отделении, откуда высылалась посылка.

Наложенный платеж – стоимость 2020: Новая почта, Укрпочта, Деливери

Уточнять процент наложенного платежа стоит непосредственно перед отправкой или заказом товара (тарифы ведь могут меняться). Но последние расценки выглядят так:

Новая почта – стоимость наложенного платежа можно рассчитатать с помощью калькулятора: от отделения до отделения – 16 грн, по Украине – 23 грн; от отделения до двери или от двери до отделения – 35 грн, по Украине – 40 грн.

новая почта наложенный платеж стоимость 2020

Укрпочта – наложенный платеж 2020 тут составляет 1-2% от полной суммы доставки, но не менее 10 грн. Рассчитать ориентировочную стоимость доставки Укрпочтой можно с помощью их калькулятора.

Укрпочта наложенный платеж 2020

Деливери – наложенный платеж тут выплачивается наличными, его цена составляет 10 грн + 2% от оценочной стоимости посылки (посылку оценивает сам продавец: это сумма, которую ему перешлют за его товар).

На рынке Украины был еще ИнТайм (наложенный платеж тут был достаточно выгодный) – но в марте 2020 компания перестала доставлять посылки.

платеж Наложенный платеж Укрпочта Укрпошта Новая почта
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

00:27
Что такое наложенный платеж, его цена и зачем он нужен
05 октября, понедельник
23:54
Коронавирус в Украине на 5 октября – поставили еще более 3500 диагнозов Видео
23:30
Больной коронавирусом Трамп похвастался, что его выписывают из больницы
22:57
Врач поведала, кто из женщин легче переносит опасный коронавирус
22:44
США, Франция и Россия сделали новое заявление по Нагорному Карабаху Видео
22:18
На Украину надвигаются мощные ливни: какие области зацепит Видео
22:10
Гороскоп для всех на 6 октября: милость судьбы и прощание с партнером Видео
21:56
Российский миллиардер призвал Путина вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе Видео
21:53
Как продлить секс: 5 простых способов Видео
21:47
Под Киевом Covid-19 убил директора лицея, где скрывали вирус
21:32
Киев на пороге оранжевой зоны, когда ждать перехода за красную черту – Рубан Видео
21:12
В Киевской области разбился дельтаплан, есть жертвы
20:48
Алиев сделал заявление о новых отвоеванных территориях в Нагорном Карабахе Видео
20:37
На Херсонщине горе-мать утопила своего маленького ребенка
20:36
Заметен у мужчин и женщин: назван сексуальный симптом высокого давления Видео
20:30
Упорно роет дно: курс гривны к доллару установил новый антирекорд Видео
20:22
Как отрастить длинные волосы: топ-9 эфирных масел Видео
20:21
Украинский телеведущий сообщил о преследовании
20:11
Стало известно, что происходит в Бишкеке после разгона протестов Видео
20:06
Тихановская пояснила, для чего мечтает увидеться с Путиным
19:50
Облепиховое масло защищает от рака и оберегает печень - ученые Видео
19:32
В МВД назвали возможную причину масштабных пожаров на Луганщине Видео
19:25
В Раде разбушевался Covid-19: десятки заболевших, есть первая жертва – СМИ Видео
19:17
Протесты и попытка штурма Белого дома: что происходит в Кыргызстане Видео
19:03
Лига Наций: Кличко разрешил болельщикам присутствовать на стадионе
18:35
Новые запреты: в Украине скоро появится еще больше ограничителей скорости Видео
18:19
Завершились съемки сериала Перші ластівки 2: Залежні
17:54
"Оружие идет потоком": в Баку сделали резкий выпад в адрес РФ из-за Карабаха Видео
17:39
Война России за Нагорный Карабах: Алиев рассказал о планах Армении Видео
17:32
"Стыд и срам": Настя Каменских разделась и показала шикарное тело
17:19
Как почистить гранат: простой пошаговый способ Видео
17:10
Ведьмак 2 сезон - появились новые доспехи Геральта
16:42
Украина рискует потерять безвиз: в Европарламенте сделали тревожное заявление Видео
16:41
В Кабмине рассказали, когда чиновники не смогут требовать бумажные документы
16:41
Little Big записали кавер для фильма Борат-2 Видео
16:41
Алиев поставил условие о роли Турции в конфликте в Нагорном Карабахе Видео
16:00
Ходячие мертвецы Мир за пределами - подростковая драма не про зомби Видео
15:58
В Иране сделали заявление о позиции Тегерана по Нагорному Карабаху Видео
15:51
В Минздраве назвали условия возвращения жесткого карантина из-за COVID-19 Видео
15:50
В моду вошли сливовые волосы и окрашивание челки в другой цвет - фото Фото
15:44
Внезапно умер один из самых известных боевиков "ЛНР" - в чем причина
15:28
Война за Нагорный Карабах: в Баку рассказали, о чем договорились с Киевом Видео
15:25
В ВОЗ заявили, что коронавирусом заразился каждый десятый человек в мире Видео
15:19
Эксперт рассказал, ужесточит ли Евросоюз санкции против Беларуси
15:10
Азербайджан обратился к Украине из-за войны в Нагорном Карабахе Видео
15:04
"Предвыборный срач": Полякова объяснила концерт под Харьковом Видео
14:53
Луганщина в огне: в области запылало даже там, где не горело в 2014 году Видео
14:47
"Закончите братоубийственную войну": пропагандисты Лукашенко ответили Киеву Видео
14:40
Кравчук поведал, зачем для ТКГ нужен совет экс-жителей Донбасса
14:23
В Кремле допустили переговоры с Алиевым и Эрдоганом по Карабаху Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять