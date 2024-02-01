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Это делают все: врач предупредила об угрозе от популярной утренней привычки

Юрий Берендий
1 февраля 2024, 02:35
У каждого из нас есть своя рутина, когда мы просыпаемся утром, но врач предупреждает людей об опасности привычки, которая имеет влияние на ваше самочувствие.
Это делают все: врач предупредила об угрозе от популярной утренней привычки
Почему нельзя смотреть в телефон после сна - влияние телефона на человека / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

У каждого из нас есть утренняя рутина, но, возможно, есть одна привычка, от которой стоит отказаться. Врач-натуропат доктор Джанин Боуринг предостерегает людей от нее на своем канале в TikTok. Поскольку многие люди проверяют свои телефоны, когда просыпаются, она сказала, что это то, о чем нам всем нужно подумать, пишет Dailystar.co.uk.

Тяга к гаджету может быть вредной для вашего здоровья в долгосрочной перспективе. Если вы делаете это годами, возможно, вам стоит задуматься о том, чтобы избавиться от этой привычки.

Она объяснила: "Вы не хотите этого делать. Это повысит уровень дофамина, который очень сильно стимулирует ваш мозг и нервную систему".

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Кроме того, первое, что вы делаете, это просматриваете свой телефон, что также может повлиять на ваши кальциевые каналы, регулируемые напряжением (VGCC).

Доктор Боуринг добавляет: "Электрические и магнитные поля (ЭМП) от вашего мобильного телефона приведут к тому, что слишком много кальция попадет в ваши клетки через VGCC, что потребует больше магния, чтобы уравновесить баланс этого кальция, который попадает внутрь. Это повлияет на ваш метаболизм в течение дня, уровень энергии, и вы можете чувствовать головную боль от этих ЭМП", - отмечает она.

Смотрите видео о том, чего не стоит делать утром сразу после пробуждения:

@j9naturally NEVER Do This When You FIRST WAKE UP Dr. Janine рекомендует избегать проверки телефона сразу после пробуждения. Это связано с тем, что это повышает уровень дофамина, который очень перевозбуждает ваш мозг и нервную систему. Кроме того, ЭМП от телефона может вызвать приток кальция в ваши клетки через вольтажные кальциевые каналы, что приводит к несбалансированному соотношению кальция и магния. Это, в свою очередь, влияет на ваш метаболизм, уровень энергии и может вызвать головную боль от ЭМП. Наконец, синий свет от телефона обманывает ваш мозг, думая, что сейчас полдень, тем самым нарушая ваши циркадные ритмы. Следуйте за другими советами по естественному здоровью? #dailyhealth#emf#телефоны#emfexposure♬ оригинальный звук - doctorjanine Bowring, ND

Врач также предупредила, насколько опасным для нашего здоровья может быть синий свет.

Она сказала: "Синий свет от вашего телефона также сообщает вашему мозгу, что сейчас 12 часов дня, нарушая ваши циркадные ритмы", - резюмирует врач.

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