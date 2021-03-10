Как нарезать лук мелко и без слез - лайфхак

Лук можно порезать быстро, мелко и без слез/ Фото pixabay.com

Американский бьюти-терапевт Линдси Мьямес поделилась простым способом, как нарезать лук кубиками без слез.

Множество подписчиков девушки в Tik Tok уже оценили этот способ, назвав его гениальным.

"Хочу показать вам, как я режу лук. Очевидно, кому-то этот способ покажется странным, но для меня он куда более прост и удобен", — отметила она.

Как нарезать лук

Сначала нужно снять с луковицы шелуху, отрезать его хвостик и поставить на разделочную доску корешком вверх. Потом нужно сделать надрезы по всему корнеплоду сверху вниз, образуя несколько долек, как у мандарина.

"Когда его дольки будут раскрываться, как цветок, положите лук на бок и просто порежьте ломтиками поперёк", - посоветовала блогер.

Этот лайфхак поразил пользователей соцсети, они прокомментировали его так:

"Ты хочешь сказать, что мы всю жизнь нарезали лук неправильно?"

"Как этот метод может показаться странным? Он же гениальный!"

"Этот лайфхак решил 99% моих бытовых проблем".

Напомним: