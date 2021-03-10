Как нарезать лук мелко и без слез - лайфхак

Оригинальный способ нарезки луковицы пользователи соцсети назвали гениальным.
Американский бьюти-терапевт Линдси Мьямес поделилась простым способом, как нарезать лук кубиками без слез.
Множество подписчиков девушки в Tik Tok уже оценили этот способ, назвав его гениальным.
"Хочу показать вам, как я режу лук. Очевидно, кому-то этот способ покажется странным, но для меня он куда более прост и удобен", — отметила она.
Как нарезать лук
Сначала нужно снять с луковицы шелуху, отрезать его хвостик и поставить на разделочную доску корешком вверх. Потом нужно сделать надрезы по всему корнеплоду сверху вниз, образуя несколько долек, как у мандарина.
"Когда его дольки будут раскрываться, как цветок, положите лук на бок и просто порежьте ломтиками поперёк", - посоветовала блогер.
Этот лайфхак поразил пользователей соцсети, они прокомментировали его так:
"Ты хочешь сказать, что мы всю жизнь нарезали лук неправильно?"
"Как этот метод может показаться странным? Он же гениальный!"
"Этот лайфхак решил 99% моих бытовых проблем".
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