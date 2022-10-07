Как натереть свеклу и не испачкаться: секрет опытных хозяек

Если после приготовления свеклы вам долго приходится вымывать руки, лучше заблаговременно позаботиться о том, чтобы не испачкать их.
Когда готовите какие-то блюда на праздничный стол или на каждый день из красной свеклы, трудно остаться абсолютно чистыми и не испачкать руки. Обычно этот капризный корнеплод оставляет красный оттенок на руках, а в худшем случае – не только на них. Поэтому вопрос, как натереть свеклу и не испачкаться, всегда остается актуальным для всех хозяек.
Часто во время приготовления блюда под руками не оказывается перчаток, которые помогли бы защититься от загрязнения. К тому же, тереть или нарезать свеклу в перчатках бывает не очень удобно.
Однако есть способы, как почистить, нарезать или натереть свеклу без перчаток, и при этом не испачкать рук.
Масло
В таком случае перед приготовлением нужно смазать руки маслом. Оноо не позволит соку из свеклы добраться до вашей кожи. После приготовления блюда руки нужно хорошо вымыть с мылом, и вы заметите, что ни одна красная капля из корнеплода не оставит своего следа на ваших руках.
Уксус
Интересно, что в такой ситуации может помочь даже простой столовый уксус. Стоит лишь перед приготовлением блюда смочить им вату и протереть руки. Когда уксус высохнет, можно брать в руки свеклу – она уже не сможет оставить на коже свой след. Ведь кислота не позволит соку въесться в кожу.
Полиэтиленовый пакет
Можно использовать также полиэтиленовый пакет, который фактически сыграет роль заменителя перчаток. Его можно одеть на руку, и после этого брать свеклу и тереть на терке или крошить.
Также можно одеть полиэтиленовый пакет на саму терку, а свеклу помещать внутрь под пакет и тереть, держа за него. Таким образом пакет еще и не позволит кусочкам свеклы разлетаться и испачкать кухню. Какой из этих способов будет вам удобнее – выбирайте сами.
Читайте также:
- Зачем опытные хозяйки смазывают обувь растительным маслом: спасет от надоедливой проблемы
- Как отстирать красное вино: 7 способов, как спасти одежду после "шумного застолья"
- Как помыть лоток в стиральной машине: 2 золотые правила и 4 эффективных способа для всех случаев