Как натереть свеклу и не испачкаться: секрет опытных хозяек

Как натереть свеклу и не испачкаться/ ua.depositphotos.com, скрин

Когда готовите какие-то блюда на праздничный стол или на каждый день из красной свеклы, трудно остаться абсолютно чистыми и не испачкать руки. Обычно этот капризный корнеплод оставляет красный оттенок на руках, а в худшем случае – не только на них. Поэтому вопрос, как натереть свеклу и не испачкаться, всегда остается актуальным для всех хозяек.

Часто во время приготовления блюда под руками не оказывается перчаток, которые помогли бы защититься от загрязнения. К тому же, тереть или нарезать свеклу в перчатках бывает не очень удобно.

Однако есть способы, как почистить, нарезать или натереть свеклу без перчаток, и при этом не испачкать рук.

Масло

В таком случае перед приготовлением нужно смазать руки маслом. Оноо не позволит соку из свеклы добраться до вашей кожи. После приготовления блюда руки нужно хорошо вымыть с мылом, и вы заметите, что ни одна красная капля из корнеплода не оставит своего следа на ваших руках.

Уксус

Интересно, что в такой ситуации может помочь даже простой столовый уксус. Стоит лишь перед приготовлением блюда смочить им вату и протереть руки. Когда уксус высохнет, можно брать в руки свеклу – она уже не сможет оставить на коже свой след. Ведь кислота не позволит соку въесться в кожу.

Полиэтиленовый пакет

Можно использовать также полиэтиленовый пакет, который фактически сыграет роль заменителя перчаток. Его можно одеть на руку, и после этого брать свеклу и тереть на терке или крошить.

Также можно одеть полиэтиленовый пакет на саму терку, а свеклу помещать внутрь под пакет и тереть, держа за него. Таким образом пакет еще и не позволит кусочкам свеклы разлетаться и испачкать кухню. Какой из этих способов будет вам удобнее – выбирайте сами.

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