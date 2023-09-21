Как не испортить пуховик: что делать, чтобы он не сбивался при стирке

Вы сможете сохранить ваш пуховик в идеальном состоянии после стирки и продлить его срок службы.

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Как постирать пуховик, чтобы не скатался пух / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Стирка пуховика может вызвать некоторые беспокойства, особенно если вы хотите сохранить его объем и теплоизоляцию. Многие из нас сталкиваются с проблемой скатывания пуха после стирки. Однако с несколькими простыми шагами вы можете избежать этой неприятной ситуации и продлить срок службы вашего пуховика.

Что положить в машинку при стирке пуховика?

Первым и, пожалуй, самым важным шагом является правильный выбор средства для стирки. Вместо обычного порошка используйте мягкое моющее средство для деликатных тканей. Это поможет избежать повреждения волокон и сохранить объем пуха.

Что делать, чтобы пуховик не сбивался?

Закройте молнию и застежки на пальто, чтобы избежать повреждения ткани или пуха во время стирки. Выберите режим стирки "деликатная" или "ручная стирка" на вашей стиральной машине, чтобы минимизировать воздействие механических факторов на пуховик. Добавьте несколько теннисных мячиков в барабан стиральной машины. Они помогут разбить скопления пуха и предотвратить его скатывание.

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Что делать, если после стирки пуховика пух скомкался?

Если вы заметили, что пух стал скатываться после стирки, не переживайте. Есть несколько способов исправить ситуацию:

Положите пуховик в сушилку с мячиками для сушки и выберите деликатный режим. Это поможет восстановить объем пуха и избавиться от скатывания.

Вручную разгладьте скомкавшиеся участки пуховика, аккуратно разглаживая пуховые камеры.

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