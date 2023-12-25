Как отполировать мойку из нержавейки до блеска: нужна только мука

Простой рецепт поможет вам быстро и легко придать вашей мойке на кухне сияющий вид.

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Как отполировать мойку из нержавейки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

В процессе эксплуатации кухонная мойка подвергается воздействию различных факторов, что приводит к потемнению и появлению налета. Однако, опытные хозяйки знают простой, но эффективный метод придания раковине идеального блеска, обходясь без химических средств.

Как отполировать мойку из нержавейки?

Сначала тщательно протрите мойку насухо, избавляясь от воды и мелких загрязнений. Равномерно нанесите на поверхность мойки две столовые ложки муки. Этот продукт станет вашим помощником в полировке, придавая поверхности блеск. С помощью бумажного полотенца аккуратно растирайте муку по всей поверхности мойки. Этот шаг позволит убрать излишки порошка и добиться ровного блеска. Завершите процесс, промыв поверхность водой. Результат поразит: ваша мойка будет сиять чистотой, как только что установленная.

Почему именно мука?

Забудьте о дорогих моющих средствах, мука — доступное и эффективное решение. Ваша мойка не только станет чистой, но и приобретет блеск, который трудно достичь с использованием многих химических средств.

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