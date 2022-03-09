Как сделать подушку для сна – полезные лайфхаки

Чем заменить подушку / depositphotos.com/

Бывают ситуации, когда подушку для сна приходится делать самому. Ее можно изготовить в домашних условиях, главное правильно выбрать наполнитель.

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Подушку для сна быстрее всего изготовить из подручных материалов. Подушку можно набить трикотажем. У каждого в доме найдется несколько ненужных вещей. Их можно порезать на кусочки и набить ими заравнее сшитый чехол или наволочку.

Если есть много ваты можно набить подушку этим материалом. Вата обладает хорошей гигроскопичностью и является экологичным и гипоалергенным материалом. Такая подушка прослужит долго.

Можно набить подушку такими наполнителями (если они есть под рукой или в магазине поблизости):

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пух или перо птицы;

натуральная пряжа;

синтепон;

холлофайбер.

Что будет с организмом, если спать без подушки

Врачи-ортопеды придерживаются мнения, что для того, чтобы избежать болей в спине и качественно выспаться, подушка необходима. От подушки можно отказаться только в том, случае, если ваша любимая поза, в которой вы спите – на животе. Тем, кто привык спать на боку – подушка просто необходима, ведь без нее позвоночник перекручивается. Если вы спите на спине без подушки тоже не обойтись, ведь именно одна помогает поддерживать естественную кривизну между шеей, плечами и спиной.

В некоторых случаях сон без подушки вовсе лучше, чем сон на слишком большой подушке, которая усиливает скованность и напряжение мышц, что и вызывает боль в шее.

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