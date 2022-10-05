Ласковый и теплый фен: как погладить без утюга нужные вещи

Любой наряд (а особенно дорогой и стильный) мнется. Что можно использовать вместо утюга (если он сломан или отключили электричество) - разбирался Главред.
Даже очень измятые вещи можно разгладить с помощью банального пара.
Как погладить без утюга:
Набрать половину ванны горячей воды. Затем повесить наряд, желательно на плечики. Плотно закрыть двери ‒ для того, чтобы поддерживалась определенная температура. Аналогичный эффект можно провернуть с душевой кабинкой;
Вскипятить воду в чайнике. Пока из его носика идет пар, провести по всей вещи либо только по измятым участкам;
Перед тем, как в стиральной машинке включить режим "Сушка", нужно бросить горсть кубиков льда либо мокрую тряпку.
Логично, что после всех вышеперечисленных процедур одежду нужно просушить, иначе вещь все равно будет влажной и холодной.
Как погладить без утюга феном
Фен ‒ очень полезный прибор (и недаром назван в честь теплого южного ветра). И, если утюг вышел из строя (или отключили электричество), то с его помощью вполне можно справиться с глажкой.
Можно успешно гладить феном:
- футболки;
- рубашки;
- платья;
- летние брюки;
- юбки;
- шторы и тюль.
Но, важно помнить, чем тоньше и легче ткань, тем лучше она поддается разглаживанию феном. Особенно качественно метод работает, если в составе измятой вещи есть синтетические части.
Но вот постельное белье из бязи, льняные брюки и шерстяные вещи феном не отгладить (слишком плотная ткань если и выровняется, то очень мало).
Кроме того, феном нужно гладить одежду исключительно влажную. А струя воздуха должна быть мощной и горячей. Фен при этом нужно держать на расстоянии от десяти до пятнадцати сантиметров до ткани.
Лучше всего приступать к глажке непосредственно после стирки вещи, когда она немного подсохнет. Заодно можно будет быстро ее высушить.
Как погладить без электричества
Помятую блузку или рубашку сперва нужно повесть на тремпель. И расправить руками. Затем нужно приготовить "волшебное" средство ‒ саморазглаживающий раствор (из уксусной кислоты, воды и кондиционера для волос). Затем все ингредиенты нужно соединить строго в равных пропорциях. И перелить в емкость с распылителем. Потому нужно увлажнить вещь равномерным слоем раствора, но не допускать сильного намокания. И, в конечном итоге, высушить естественным образом.
Кроме того, можно провести распрямление с помощью мокрых ладоней. Таким экспресс-способом расправляют вещи на ровной поверхности или прямо на своем теле (если вещь в обтяжку). Но для этого руки должны быть чистыми. Потому их тщательно нужно вымыть с мылом. А затем аккуратным, но плотным движением провести мокрыми кистями по заломам и складкам вещи. И дать им высохнуть.
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