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Ласковый и теплый фен: как погладить без утюга нужные вещи

5 октября 2022, 16:01

Любой наряд (а особенно дорогой и стильный) мнется. Что можно использовать вместо утюга (если он сломан или отключили электричество) - разбирался Главред.

Утюг, глажка
Ласковый и теплый фен: как погладить без утюга нужные вещи/ https://ua.depositphotos.com/

Даже очень измятые вещи можно разгладить с помощью банального пара.

Как погладить без утюга:

Набрать половину ванны горячей воды. Затем повесить наряд, желательно на плечики. Плотно закрыть двери ‒ для того, чтобы поддерживалась определенная температура. Аналогичный эффект можно провернуть с душевой кабинкой;

Вскипятить воду в чайнике. Пока из его носика идет пар, провести по всей вещи либо только по измятым участкам;

Перед тем, как в стиральной машинке включить режим "Сушка", нужно бросить горсть кубиков льда либо мокрую тряпку.

Логично, что после всех вышеперечисленных процедур одежду нужно просушить, иначе вещь все равно будет влажной и холодной.

Как погладить без утюга феном

Фен ‒ очень полезный прибор (и недаром назван в честь теплого южного ветра). И, если утюг вышел из строя (или отключили электричество), то с его помощью вполне можно справиться с глажкой.

Можно успешно гладить феном:

  • футболки;
  • рубашки;
  • платья;
  • летние брюки;
  • юбки;
  • шторы и тюль.

Но, важно помнить, чем тоньше и легче ткань, тем лучше она поддается разглаживанию феном. Особенно качественно метод работает, если в составе измятой вещи есть синтетические части.

Но вот постельное белье из бязи, льняные брюки и шерстяные вещи феном не отгладить (слишком плотная ткань если и выровняется, то очень мало).

Кроме того, феном нужно гладить одежду исключительно влажную. А струя воздуха должна быть мощной и горячей. Фен при этом нужно держать на расстоянии от десяти до пятнадцати сантиметров до ткани.

Лучше всего приступать к глажке непосредственно после стирки вещи, когда она немного подсохнет. Заодно можно будет быстро ее высушить.

Фен

Как погладить без электричества

Помятую блузку или рубашку сперва нужно повесть на тремпель. И расправить руками. Затем нужно приготовить "волшебное" средство ‒ саморазглаживающий раствор (из уксусной кислоты, воды и кондиционера для волос). Затем все ингредиенты нужно соединить строго в равных пропорциях. И перелить в емкость с распылителем. Потому нужно увлажнить вещь равномерным слоем раствора, но не допускать сильного намокания. И, в конечном итоге, высушить естественным образом.

Кроме того, можно провести распрямление с помощью мокрых ладоней. Таким экспресс-способом расправляют вещи на ровной поверхности или прямо на своем теле (если вещь в обтяжку). Но для этого руки должны быть чистыми. Потому их тщательно нужно вымыть с мылом. А затем аккуратным, но плотным движением провести мокрыми кистями по заломам и складкам вещи. И дать им высохнуть.

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