Мойка высокого давления может повредить авто: эксперты рассказали, как мыть машину

Мойка автомобиля водой под давлением может сделать этот процесс немного проще. Однако этот инструмент может нанести автомобилю больше вреда, чем пользы.

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Мойка высокого давления для авто - как правильно мыть машину / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Весна наконец-то пришла, а это значит, что многие захотят отмыть свои автомобили от грязи. Но автомобилисты должны быть осторожными при чистке своего автомобиля, поскольку использование неправильного метода может оказаться очень дорогим.

Эксперты по мойке автомобилей предупреждают, что при неправильном использовании мойка высокого давления может нанести большой вред вашему автомобилю, что приведет к целому ряду неприятных ремонтных работ, сообщает Dailystar.

Команда супер-уборщиков обнаружила, что мойка высокого давления выталкивает воду, как "крошечные молоточки", которые могут разрушить лакокрасочное покрытие вашего автомобиля.

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"Мойка высокого давления - это идеальный способ обеспечить профессиональный уровень уборки в вашем доме, с легкостью удаляя грязь с вашего автомобиля, но она также может повредить лакокрасочное покрытие, если вы не используете ее должным образом", - предупреждают специалисты из Simoniz.

Они отмечают, что мойка высокого давления использует электродвигатель и водяной насос, чтобы проталкивать воду через шланг под невероятно высоким давлением.

"Мойки высокого давления, предназначенные для домашнего использования, обычно выдувают от 300 до 500 литров воды ежеминутно. Каждая капля воды, попадающая на поверхность, как крошечный молоточек, откалывает грязь. Это отличное средство для удаления грязи с внутренних двориков, барбекю или автомобилей", - указывают эксперты.

Хотя "крошечные водяные молоты" прекрасно справляются со смыванием грязи, они могут повредить лакокрасочное покрытие под ним. И хотя эксперты считают, что поврежденное лакокрасочное покрытие - это не "конец света", оно может выглядеть эстетически неприятным и дорого стоить, особенно если его оставить ржаветь.

Как можно мыть автомобиль под давлением, не повредив лакокрасочное покрытие

"Чтобы защитить лакокрасочное покрытие вашего автомобиля, вы должны использовать струю мойки под небольшим углом, постепенно увеличивая давление и соблюдая расстояние не менее 30 см. Также стоит использовать мойку низкого давления, чтобы смыть рыхлую грязь с лакокрасочного покрытия перед использованием мойки высокого давления", - резюмируют эксперты.

The Daily Star The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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