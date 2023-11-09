Можно ли резко хрустеть шеей: реально головокружительные данные о привычке

Хруст суставов ‒ привычка очень и очень распространенная среди людей. Главред решил ответить на вопрос "Можно ли хрустеть шеей?".

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Почему хрустит шея при повороте головы - тема не такая простая / коллаж Главред. фото ua.depositphotos.com

Некоторые люди могут испытывать хруст или треск в шее. Это обычно происходит при движении шеи и может быть вызвано различными причинами, такими как натяжение мышц, скопление газов в суставах или износ суставных поверхностей.

Можно ли резко хрустеть шеей

В большинстве случаев хруст в шее не является серьезной проблемой и не требует лечения. Однако, если хруст сопровождается болезненными ощущениями, ограничением движения или другими симптомами, рекомендуется обратиться к врачу для оценки состояния шеи и получения рекомендаций.

Почему хрустит шея при повороте головы

Хруст шеи прямо смертельно угрозы для здоровья не представляется. Он обычно вызван натяжением мышц, скоплением газов в суставах или износом суставных поверхностей. Однако, в редких случаях хруст в шее может быть связан с более серьезными проблемами, такими как повреждение суставов, дегенеративные изменения позвоночника или проблемы с дисковым соединением.

Если хруст в шее сопровождается болезненными ощущениями, ограничением движения, он появляется после травмы или сопровождается другими симптомами, такими как головокружение, онемение или слабость в руках или ногах, рекомендуется обратиться к врачу для более подробного обследования и диагностики. Врач сможет определить причину хруста в шее и рекомендовать соответствующее лечение или дополнительные меры предосторожности, если это необходимо.

Можно ли хрустеть шеей каждый день

Если у вас каждый день происходит хруст в шее, это может быть вызвано различными факторами. Некоторые люди могут иметь склонность к хрусту в суставах, и это может быть нормальным для них.

Как говорят эксперты, в отверстиях шейных позвонков проходят артерии и вены, которые обеспечивают мозг кислородом. Постоянный хруст может привести к травме этих артерий. Также регулярные хрусты шеей ухудшают состояние позвонков, изнашивают суставы, разбалтывают связки. Это может привести к появлению грыж, сдавливающих кровеносные сосуды, возникает недостаточность питания головного мозга. У человека могут появиться ‒ головные боли, ухудшение общего состояния, головокружения, расстройства походки и речи.

Что будет если хрустеть спиной и шеей

Когда люди хрустим спиной и шеей, говорят эксперты, то фасеточные суставы растягиваются, что позволяет жидкости растекаться по суставной капсуле. Как только жидкость превращается в пузырьки газа, они лопаются, и люди ощущают снижение напряжения. И, соответственно, они слышат тот самый характерный щелкающий звук. При этом соединительные связки могут стимулировать нервные окончания, что добавляет процессу приятных ощущений. Но нельзя никак делать этом слишком часто. Спустя 10-20 минут можно хрустнуть еще раз. К тому времени газы снова растворятся в жидкости.

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