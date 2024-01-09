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Можно ли включать пустую микроволновку: советы ошеломят даже опытных хозяек

Дмитрий Видоменко
9 января 2024, 20:48
Можно ли включать микроволновку пустой - этот вопрос наверняка приходит в голову практически любому человеку, который знаком с этим прибором.
Микроволновка
Что будет, если включить микроволновку с открытой дверцей / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Можно ли включать пустую микроволновку?

Короткий ответ ‒ Нет, включать пустую микроволновку нельзя. Далее ‒ микроволновая печь работает за счет излучения микроволн, которые поглощаются водой и другими веществами, в которых содержится вода. Если в микроволновке ничего нет, микроволны будут свободно распространяться по камере, отражаясь от стенок и нагревая их ‒ это может привести к перегреву и повреждению магнетрона (устройство, которое генерирует микроволны), а также к возгоранию камеры.

В некоторых микроволновых печах есть защита от холостого хода, которая отключает устройство, если в камере нет ничего, что могло бы поглощать микроволны. Однако такие устройства встречаются нечасто, поэтому лучше не рисковать и всегда класть в микроволновку хотя бы стакан воды или другую емкость с водой.

Вот несколько последствий включения пустой микроволновки:

  • Перегрев и повреждение магнетрона. Если он перегреется, он может выйти из строя.
  • Возгорание камеры. Микроволны могут нагревать камеру до такой температуры, что она загорится.
  • Повреждение внутренних компонентов микроволновки. Микроволны могут повредить другие компоненты микроволновки ‒ как вентилятор, датчики и переключатели.

Для того, чтобы избежать этих последствий, всегда кладите в микроволновку хотя бы стакан воды или другую емкость с водой. Это поможет поглощать микроволны и предотвратить их распространение по камере.

Что будет, если включить микроволновку с открытой дверцей

Включать микроволновку с открытой дверцей нельзя. Это опасно как для самой микроволновки, так и для людей, находящихся рядом с ней.

Микроволновая печь работает за счет излучения микроволн, которые поглощаются водой и другими веществами, содержащими воду. Если дверца микроволновки открыта, микроволны будут свободно распространяться по окружающему пространству.

Вот несколько последствий включения микроволновки с открытой дверцей:

  • Опасность для здоровья. Микроволны могут проникать в ткани человека и нагревать их. Это может привести к ожогам, тепловым ударам и даже к смерти.
  • Повреждение микроволновки. Микроволны могут повредить внутренние компоненты микроволновки, такие как магнетрон, вентилятор, датчики и переключатели.
  • Возгорание. Микроволны могут нагревать окружающие предметы до такой температуры, что они загорятся.

Для того, чтобы избежать этих последствий, всегда закрывайте дверцу микроволновки перед включением.

Вот несколько советов, которые помогут вам избежать включения микроволновки с открытой дверцей:

  • Всегда проверяйте, плотно ли закрыта дверца микроволновки, прежде чем включать ее.
  • Если у вас есть дети, объясните им, что нельзя включать микроволновку с открытой дверцей.
  • Поставьте микроволновку в недоступное для детей место.

Если вы случайно включили микроволновку с открытой дверцей, немедленно выключите ее и покиньте помещение.

Микроволновка

Можно ли мыть микроволновку включенной?

Нет, мыть микроволновку включенной нельзя. Микроволновая печь работает за счет излучения микроволн, которые поглощаются водой и другими веществами, содержащими воду. Если микроволновка включена, микроволны будут свободно распространяться по камере, отражаясь от стенок и нагревая их. Это может привести к следующим последствиям:

  • Опасность для здоровья. Микроволны могут проникать в ткань человека и нагревать ее. Это может привести к ожогам, тепловым ударам и даже к смерти.
  • Повреждение микроволновки. Микроволны могут повредить внутренние компоненты микроволновки, такие как магнетрон, вентилятор, датчики и переключатели.
  • Возгорание. Микроволны могут нагревать окружающие предметы до такой температуры, что они загорятся.

Чтобы избежать этих последствий, всегда отключайте микроволновку от сети перед очисткой.

Вот несколько советов, которые помогут вам безопасно мыть микроволновку:

  • Отключите микроволновку от сети и дайте ей остыть.
  • Удалите все съемные части микроволновки, такие как стеклянное блюдо, вращающееся кольцо и решетка.
  • Очистите внутренние и внешние поверхности микроволновки влажной тканью или губкой.
  • Если на внутренних поверхностях микроволновки есть сильные загрязнения, вы можете использовать моющее средство.
  • Тщательно промойте микроволновку чистой водой, чтобы удалить остатки моющего средства.
  • Соберите все съемные части и установите их на место.

Если вы хотите ускорить процесс очистки микроволновки, вы можете использовать паровую очистку. Для этого налейте в миску воду и поставьте ее в микроволновку на максимальную мощность на несколько минут. Пар поможет размягчить загрязнения, которые затем можно будет легко удалить.

Для того, чтобы предотвратить загрязнение микроволновки, всегда накрывайте разогреваемые блюда крышкой или тарелкой. Это поможет предотвратить разбрызгивание пищи и образование жира и нагара.

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