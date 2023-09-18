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На балконе, в духовке и сушилке: как правильно засушить грибы на зиму проверенными методами

Лидия Неплях
18 сентября 2023, 15:20 обновлено 18 сентября, 15:25
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Сушеные грибы можно добавлять в супы, пасты, каши и даже фарш, они придадут блюду особый вкус.
Как сушить грибы разными способами
Как сушить грибы разными способами / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube ( ПОЛЬЗА и ВРЕД, ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ С АНЕЙ)

Сушка грибов - это популярный и эффективный способ сохранения свежих грибов на долгое время. Таким образом грибы доступны для использования в течение всего года. Давайте рассмотрим советы по сушке грибов от Главреда.

Какие грибы можно сушить: основные правила

Сушка считается удобным, безопасным и доступным методом консервации лесных грибов. Они могут храниться долгое время и легко помещаются в специальных контейнерах на полке.

Сушить можно не все грибы, потому что не все имеют плотную структуру, которая не распадеться. Самыми распространенными видами грибов, которые сушат есть:

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  • белые грибы;
  • подберезовики;
  • подосиновики;
  • опята;
  • лисички;
  • маслята.

Выберите плоды без каких-либо видимых повреждений. Очистите их осторожно, используя нож, как это сделать правильно читайте на Главреде. При сушке предпочтительно резать грибы на тонкие ломтики толщиной не более 10 мм. Однако следует учитывать, что некоторые грибы, такие как маслята или моховики, могут стать очень хрупкими и истончиться при сушке, поэтому их можно резать крупнее. Старайтесь, чтобы кусочки имели приблизительно одинаковый размер. Чтобы обеспечить равномерную сушку грибов, избегайте их мытья в воде.

Сушка грибов в духовке

Сушка грибов в духовке считается наиболее простым и удобным методом. Грибы располагают на решетке в один слой и помещают в предварительно разогретую духовку до 60-70°C. Дверцу духовки следует оставить приоткрытой, чтобы обеспечить свободное циркулирование воздуха и испарение влаги. Также удобно использовать специальные овощные сушилки, где грибы выкладываются противень или сито, изготовленные из нержавеющей стали, толстым слоем (3-4 см).

Сначала происходит процесс вяления при общей температуре 40-45 °C в течение 2-3 часов. После этого можно перейти к сушке, увеличивая температуру до 60-70 °C, если готовите шампиньоны, или до 50-55 °C для сморчков и строчков.

Сушка грибов в электросушилке

Подготовленные грибы размещаются в лотках сушилки. Время зависит от нескольких факторов, таких как вид грибов, мощность электросушилки, толщина нарезанных ломтиков, размер грибов и количество лотков. Обычно сначала высыхают шляпки, особенно у мелких грибов. Поэтому необходимо постоянно следить за процессом, убирая готовые образцы. Периодически лотки следует менять местами, а сами грибы переворачивать или перемешивать. Основное правило - избегать пересушивания продукта, иначе грибы потеряют свой характерный аромат.

Высушенные грибы должны быть сухими на ощупь, легко изгибаться и ломаться при нажатии. Они должны иметь белый или сероватый цвет. Если высушить белые грибы, их можно затем измельчить в кофемолке и получить грибной порошок, который отлично подходит для приправления супов, каш и блюд из мяса и овощей.

Как сушить грибы на балконе на нитке

Если у вас есть несколько разных видов грибов, рекомендуется сушить их отдельно на отдельных нитях, поскольку каждый вид обладает своими особенностями вкуса и цвета. Перед сушкой грибы следует нарезать, разрезая ножки на небольшие кружочки, а шляпки - на половинки. Если шляпки грибов небольшие, их можно сушить целиком. Также можно порезать их на пластинки.

Для этого потребуется толстая и прочная нить. Чтобы продеть ее через иголку и завязать на конце узелок, можно использовать зубочистку или спичку. Затем постепенно нанизывайте подготовленные грибы на нить, завязывая узелок (при необходимости с зубочисткой) после каждого гриба. Расстояние между грибами на нити должно составлять примерно два или три сантиметра.

Готовые нити с грибами развешиваются в сухом, теплом и хорошо проветриваемом помещении. При этом следует избегать сушки грибов рядом с газовой плитой или другими источниками тепла.

Как сушить грибы на солнце

Наилучшее время - это солнечная и жаркая погода. Процесс сушки грибов на солнце может занять продолжительное время, как минимум 7 дней, при условии наличия жаркой погоды. Чтобы предотвратить попадание мусора, важно покрыть грибы сверху марлей. Но такой способ не всегда подходит.

Если у вас есть возможность, то можно предварительно подсушить грибы на солнце перед тем, как перейти к сушке в духовке. Для этого выносите грибы на улицу, но не забудьте убрать их на ночь, чтобы избежать попадания росы или дождя на уже подсохшие грибы.

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