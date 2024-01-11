Нагреет еду, а не тарелку: как нужно правильно пользоваться микроволновкой

Этот трюк позволяет микроволнам равномерно проникнуть внутрь блюда.

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Как разогревать еду в микроволновке / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Все мы сталкивались с ситуацией, когда после подогрева еды в микроволновке тарелка оказывается горячей, а еда остается холодной. Это вызывает раздражение и недоумение. Однако существует простой способ преодолеть эту проблему.

Большинство из нас привыкли использовать микроволновку для подогрева пищи или разморозки продуктов, а мы рассказывали о скрытой функции микроволновки, которой пользуются единицы.

Почему микроволновка греет тарелку, а не еду?

Микроволновая печь прогревает наружные слои еды, поэтому наша хитрость способствует более эффективному прогреву. Прежде всего, перед тем, как отправить блюдо на разогрев, рекомендуется равномерно распределить его по поверхности тарелки, создав при этом небольшое углубление в центре.

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Этот трюк позволяет микроволнам равномерно проникнуть внутрь блюда. Важно помнить, что размещение тарелки чуть с краю вращающегося подноса также играет ключевую роль.

Дополнительным советом является использование крышки или пищевой пленки, если у вас нет специальной крышки для микроволновки. Это помогает улучшить результат и обеспечивает более равномерный нагрев.

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