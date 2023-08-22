Подделка или нет: как понять, что мёд не натуральный

Выбор настоящего меда становится все сложнее из-за распространения патоки и подделок на рынке. Чтобы быть уверенным в качестве продукта, важно знать, как правильно отличить настоящий мед от патоки и подделок.
Мы расскажем, какие методы помогут вам проверить мед на подлинность, чтобы наслаждаться настоящими вкусами и пользой.
Как отличить настоящий мед от патоки и подделок?
Сначала обратите внимание на маркировку и производителя. Официальные производители меда обычно следуют стандартам качества. При выборе меда лучше предпочесть небольшие пасеки с хорошей репутацией.
Как проверить мед на сахар?
Используйте химический тест, добавив несколько капель йодной настойки в раствор меда. Если раствор поменяет цвет, это может указывать на наличие крахмала или других наполнителей.
Как проверить мед с водой?
Растворите небольшое количество меда в воде. Настоящий мед растворится, оставив только натуральные осадки. Подделки могут оставить следы и образовать нежелательные осадки.
Подлинный мед кристаллизуется?
Да, настоящий мед может кристаллизоваться со временем. Это естественный процесс, который подтверждает натуральность продукта.
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