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Подойдет для любого материала: ключевые правила ухода за обувью зимой

Юрий Берендий
12 октября 2023, 17:56 обновлено 12 октября, 17:58
Зимняя обувь должна надежно защищать ваши ноги от низких температур и влаги, а также обеспечивать комфорт и тепло.
Обувь
Ключевые правила ухода за обувью зимой / коллаж Главред, фото: depositphotos.com

Уход за обувью зимой поможет сохранить ее в хорошем состоянии и повысить продолжительность службы.

Вот некоторые полезные советы по уходу за обувью зимой:

  • Чистка от грязи и снега: Регулярно удаляйте грязь и снег с обуви после каждой прогулки. Влага и соль могут нанести вред материалам.
  • Водонепроницаемость: Используйте водостойкие средства по уходу за обувью, такие как специальные спреи или кремы. Они защищают от влаги и соли.
  • Сушка: После прогулки или снятия обуви после мокрого снега дайте ей полностью высохнуть перед хранением. Избегайте сушки возле источников тепла, таких как батареи или радиаторы, так как это может повредить материалы.
  • Сменные стельки: Используйте обувь с возможностью замены стелек, чтобы они оставались чистыми и сухими.
  • Уход за кожей: Если у вас есть обувь с кожаным верхом, используйте специальные кремы или средства по уходу за кожей. Это поможет сохранить кожу мягкой и в хорошем состоянии.
  • Используйте гидроизоляционные гетры: Если вы часто ходите по снегу или обильному дождю, подумайте об использовании гидроизоляционных гетров, которые защищают обувь от влаги и грязи.
  • Храните правильно: Во время хранения обуви после зимы, очистите ее от остатков грязи и влаги, а затем храните в сухом и прохладном месте.
  • Подтягивайте подошвы: Периодически проверяйте подошвы и пятки обуви. Если они стираются или потеряли резиновый износ, подумайте о замене или ремонте.

Уход за обувью зимой поможет сохранить ее внешний вид и функциональность, а также продлит срок ее службы. Мастер обувного дела Тимофей Липский в эфире "Сніданку з 1+1"рассказал интересные идеи по уходу за обувью в период морозов.

Предлагаем вам также правила очистки обуви зимой, зависимости от материала из которого она изготовлена:

Замшевая обувь

Обувь должна быть полностью высушенной перед дальнейшим уходом. После того, как оно высохнет, удаляют сухую грязь с помощью щетки. Если на поверхности все еще видны следы грязи, можно использовать пену-очиститель. Эту пену оставляют на обуви в течение 5-10 минут и затем удаляют ее с помощью щетки.

Уход за замшевой обувью зимой
Уход за замшевой обувью зимой / фото: depositphotos.com

Чтобы дополнительно защитить обувь от влаги и солей, на поверхность можно нанести специальное средство для пропитки. Это средство можно наносить несколькими слоями до тех пор, пока капли воды не начнут скользить от поверхности обуви.

Нубук

Для очистки такого материала можно использовать смягченные влагой салфетки и губки. В случае значительных загрязнений можно использовать пенку-очиститель в сочетании с теплой водой. После чего необходимо дать обуви возможность полностью высохнуть, и после этого применить защитное водоотталкивающее покрытие.

Велюр

Для чистки обуви из велюра рекомендуется использовать только сухие методы, такие как канцелярская резинка и щетка. Кроме этого, перед каждым выходом на улицу следует наносить специальное средство для отталкивания влаги.

Кожаная обувь

Уход за обувью из кожи является довольно простым процессом. Кожа достаточно прочная, и для ее очищения от загрязнений можно использовать влажную губку или салфетку. Далее важно обработать ее жирным кремом, дать крему пропитаться и удалить излишки.

Подойдет для любого материала: ключевые правила ухода за обувью зимой
Уход за кожаной обувью зимой / фото: depositphotos.com

Чтобы обеспечить обуви защиту от грязи и влаги, а также подчеркнуть ее ухоженный вид, рекомендуется использовать специальный обувной крем, соответствующий цвету кожи, или воск.

Лакированная обувь

Глянцевая поверхность быстро теряет свой блеск при очень низких температурах, в частности при -5°С, становится менее блестящей.

Подойдет для любого материала: ключевые правила ухода за обувью зимой
Уход за лакированной обувью зимой / фото: depositphotos.com

Для ухода за такой обувью рекомендуется использовать сухие салфетки и специальную полироль. Дома также можно использовать небольшое количество оливкового масла для восстановления блеска.

Уход за обувью на морозе поможет сохранить ее в хорошем состоянии и надежно защитит ваши ноги от непогоды.

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обувь
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