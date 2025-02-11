Что значит носить красную нить на запястье: чем опасно такое украшение

Для чего носят красную нить на запястье и безопасно ли это - Главред собрал полезный материал.

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Что дает красная нить на запястье / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему стоит завязать 6 узелков красной нити под чтение молитвы

Церковь против повязывания красной нити

Что дает красная нить на запястье для человека и как влияет на его жизнь - Главред собрал интересные факты о распространенной примете. В древних традициях красная нить служила защитным амулетом. Ее используют до сих пор буддисты, индуисты, китайцы и японцы.

Специалисты рассказали о том, что обычно ее повязывают на левую руку. Как и каббалисты, буддисты носят красную нить как оберег от порчи и сглаза. К примеру, в Индии девушки, которые вышли замуж, вяжут красную нить на правое запястье, а незамужние - на левое. В славянской культуре также есть обычай завязывать красную нить новорожденному как защиту от сглаза. Известно, что издавна именно красный цвет считался символом сильной защиты.

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Кто должен повязать красную нить на запястье

Считается, что завязывать красную нить на запястье должен только любящий вас человек, который желает вам только добра. Сначала нить оборачивают не слишком туго вокруг левого запястья и затем стоит завязать на один узел. Затем стоит завязать еще 6 узелков, но уже под чтение молитвы, которая будет оберегать владельца этой нити.

Также советуют в момент завязывания красной нити думать о конкретном намерении - о защите, любви, здоровье и прочее. Чтобы лучше сконцентрироваться может помочь зажженная свеча из натурального воска и спокойная атмосфера в комнате. Однако, свеча должна полностью перегореть. После того, как связали нить, стоит обрезать остатки нити и спрятать в кошелек. Таким образом вы привлечете к себе успех.

Почему нельзя носить красную нить

Священник Алексей Филюк считает, что одевание красной нити относится к определенным обрядам, что означает "не от Бога".

"Красная нить - это греховная нить. Когда-то служили Ваалу, был такой семитский бог плодородия, как посвящали детей, то привязывали к ним красную нить на ножку или на ручку. Это нехорошо. Мы народ Божий. Надо отрекаться от этого всего", - рассказал священник на своей странице в ТікТок.

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