Снова будут сиять: как правильно чистить зеркала - 6 домашних средств

Вернуть зеркалам блеск проще, чем может показаться на первый взгляд.

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Как правильно чистить зеркала / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чем вы узнаете:

На что обратить внимание во время мытья зеркал

Как приготовить домашние чистящие средства

Почему не стоит мыть зеркало в солнечную погоду

Зеркала - это гораздо больше, чем просто аксессуары в наших домах. Они расширяют комнаты, играют со светом и добавляют индивидуальности. Но их чистка может быстро превратиться в настоящее испытание, пишет sante+.

Как правильно мыть зеркало

Эксперт по уборке и обслуживанию Даниэль Один рассказал, как без труда вернуть зеркалам блеск.

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По его словам, обычные средства для мытья окон, хоть и практичны, но часто содержат мощные растворители и искусственные ароматизаторы. Эти вещества могут оставлять жир на поверхности.

"Выбирайте мягкие моющие средства, такие как жидкость для мытья посуды, которые не повредят зеркало, но при этом эффективно удалят пятна. Чтобы избежать разводов, возьмите за привычку использовать мягкое средство, особенно если зеркалом часто пользуются, например, в ванной комнате", - добавляет эксперт.

Как убрать отпечатки пальцев с зеркала

Отпечатки пальцев и пыль - две самые распространенные проблемы. Вот несколько домашних средст, которые помогут с ними справиться:

Средство для мытья посуды. Смешайте столовую ложку средства для мытья посуды с литром горячей воды, чтобы получить мягкий моющий раствор. Смочите в этой смеси салфетку из микрофибры, а затем протрите зеркало легкими круговыми движениями. В завершение промойте тряпку чистой водой, прежде чем снова протереть поверхность, чтобы удалить все остатки.

Смешайте столовую ложку средства для мытья посуды с литром горячей воды, чтобы получить мягкий моющий раствор. Смочите в этой смеси салфетку из микрофибры, а затем протрите зеркало легкими круговыми движениями. В завершение промойте тряпку чистой водой, прежде чем снова протереть поверхность, чтобы удалить все остатки. Уксус. Ничто так не помогает избавиться от стойких пятен, как уксус. Смешайте две столовые ложки уксуса в литре теплой воды и добавьте чайную ложку жидкости для мытья посуды. Распылите раствор на тряпку из микрофибры, а затем протрите поверхность.

Ничто так не помогает избавиться от стойких пятен, как уксус. Смешайте две столовые ложки уксуса в литре теплой воды и добавьте чайную ложку жидкости для мытья посуды. Распылите раствор на тряпку из микрофибры, а затем протрите поверхность. Бытовой спирт. Смешайте одну столовую ложку спирта с двумя столовыми ложками белого уксуса. Смочите этой смесью тряпку и аккуратно протрите загрязненные участки. Спирт растворяет минеральные отложения, не повреждая поверхность.

Смешайте одну столовую ложку спирта с двумя столовыми ложками белого уксуса. Смочите этой смесью тряпку и аккуратно протрите загрязненные участки. Спирт растворяет минеральные отложения, не повреждая поверхность. Зубная паста. Нанесите немного зубной пасты на чистую тряпку, потрите участок и оставьте на 10 минут, а затем протрите влажной тряпкой.

Нанесите немного зубной пасты на чистую тряпку, потрите участок и оставьте на 10 минут, а затем протрите влажной тряпкой. Картофель. Разрежьте картофелину пополам, потрите ею зеркало, а затем протрите тряпкой, смоченной в уксусе. Этот метод идеально подходит для отпечатков пальцев.

Разрежьте картофелину пополам, потрите ею зеркало, а затем протрите тряпкой, смоченной в уксусе. Этот метод идеально подходит для отпечатков пальцев. Лимонный сок. Смешайте одну столовую ложку лимонного сока с 500 мл. теплой воды. Нанесите на зеркало, а затем протрите его.

Универсальное средство для чистки / Инфографика: Главред

Как правильно высушить зеркало

Используйте резиновый скребок, чтобы удалить последние капли воды или остатки моющего средства. Это поможет предотвратить появление новых следов. После высыхания, отполируйте зеркало чистой салфеткой из микрофибры. Это вернет ему блеск.

Когда лучше мыть зеркало

Эксперт по уборке добавил, что время суток, когда вы чистите зеркала, может повлиять на результат.

"Когда вы чистите зеркало под прямыми солнечными лучами, вода и средства высыхают слишком быстро, оставляя видимые следы. Поэтому отдавайте предпочтение пасмурным дням или менее солнечным часам, чтобы избежать этого", - рекомендует он.

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