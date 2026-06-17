Спасут огород от нашествия улиток: какие кухонные отходы нужно рассыпать на грядках

Всего за несколько часов или ночью слизни и улитки могут уничтожить цветущие молодые растения вплоть до самых стеблей.

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Как избавиться от слизней и улиток на участке / Коллаж: Главред, фото: freepik, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как избавиться от слизней без химии

Какие кухонные отходы пригодятся

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Выращивание собственной зелени, сочных кабачков или сладкой клубники — это особое удовольствие. Однако каждый садовод-любитель знает, как за считанные часы этот восторг может смениться разочарованием. Главные виновники ночных набегов на грядки — слизни и улитки, которые способны за ночь уничтожить молодые побеги под корень.

Покупаемые химические гранулы против вредителей часто становятся угрозой для полезных птиц и других представителей дикой природы. Впрочем, эффективное и абсолютно безопасное решение уже ждет вас на вашей кухне. Об этом пишет Oboz.ua.

Острый барьер: секрет обычной яичной скорлупы

Опыт садоводов подтверждает, что отличным экологичным отпугивателем для брюхоногих является яичная скорлупа. Поскольку слизни имеют мягкое нежное тело, они избегают передвижения по острым и шероховатым поверхностям.

Как правильно использовать этот метод:

Подготовка: тщательно вымойте и высушите яичную скорлупу.

тщательно вымойте и высушите яичную скорлупу. Измельчение: измельчите её на кусочки с острыми краями (но не превращайте в мелкую пудру).

измельчите её на кусочки с острыми краями (но не превращайте в мелкую пудру). Создание защиты: густо рассыпьте измельченную скорлупу вокруг основания уязвимых растений, создавая замкнутое защитное кольцо.

Некоторые огородники не измельчают скорлупу полностью, а выкладывают вокруг стеблей крупные половинки. Такой "частокол" создает для вредителей существенный барьер с высокими острыми краями, через который они не могут перелезть.

Важный нюанс: погодные условия

Несмотря на свою экологичность и эффективность, этот натуральный метод имеет один недостаток — дождь.

В сухую погоду скорлупа работает безупречно, но после сильных осадков её поверхность становится скользкой. Это позволяет слизням легче преодолевать препятствие. Поэтому, чтобы сохранить спелый урожай, не забывайте немного обновлять и разрыхлять защитный барьер после каждого ливня.

Как избавиться от слизней и улиток / Инфографика: Главред

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Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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