ТОП-5 приборов в доме, которые даром тянут электроэнергию: как сэкономить на платежке

Телевизор "крадет" электричество / УНИАН

В доме есть электроника, которая "пожирает" очень много энергии. Как сэкономить на электричестве, пишет издание Good Housekeeping.

"Почти любой продукт с внешним источником питания, пультом дистанционного управления, дисплеем или батареей будет потреблять определенное количество энергии непрерывно, если не выключится или не будет выключен от сети", - подчеркнула эксперт бытовой энергетики и основатель Loop Energy Saver Крис Сондерс.

О том, что приборы потребляют электроэнергию даже в режиме покоя, известно давно. Однако есть 5 электроприборов, которые используют ее больше других.

Это - телевизоры и ПК, а также телефоны, планшеты и ноутбуки. Даже если они полностью заряжены, но подключены к сети, то также потребляют энергию.

Эксперт советует выключать эти приборы хотя бы тогда, когда никого нет дома. Так как в таком случае устройство даром тянет энергоносители.

Напомним, ранее мы писали, как улучшить качество интернета через Wi-Fi.

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