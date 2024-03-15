УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Вырастут моментально: эксперты назвали 5 овощей, которые нужно сажать в марте

Юрий Берендий
15 марта 2024, 10:49
Март знаменует начало весны и является отличным временем для посадки разнообразных овощей. Эксперт назвал самые простые овощи для посадки в этом месяце.
Вырастут моментально: эксперты назвали 5 овощей, которые нужно сажать в марте
Какие овощи сажать в марте, чтобы быстро выросли - когда сажать картошку / Колаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Овощеводы могут начать высаживать более широкий ассортимент продуктов в марте, поскольку именно с этого месяца начинается весна. В это время года риск заморозков минимален, что делает это время идеальным для посадки некоторых овощных культур. Об этом сообщает Express.

Однако, некоторые овощи могут вызвать определенные трудности при посадке. Имея это в виду, садовод Линдси Честейн из блога о домашнем хозяйстве The Waddle and Cluck поделилась самыми простыми овощами для посадки в марте.

Она объяснила, что март - идеальное время, чтобы начать высаживать некоторые выносливые овощи, которые могут выдержать еще несколько прохладные температуры

видео дня

Среди "самых простых вариантов", которые стоит попробовать в первую очередь, - горох, шпинат, салат, редис и картофель.

Горох

Горох - отличная ранняя культура для выращивания, поскольку он предпочитает прохладную погоду.

"Просто посейте семена гороха непосредственно в подготовленные грядки, на расстоянии около двух дюймов друг от друга и глубиной 2,5 см", - указывает эксперт по садоводству.

Она также советует убедиться, что они получают достаточно солнечного света.

Шпинат

Шпинат также процветает в прохладную погоду и на богатой почве.

"Высейте семена шпината рядами, слегка похлопывая, чтобы обеспечить хороший контакт с почвой, а затем слегка засыпьте его примерно на 1-1,5 см", - отмечает она.

Расстояние между рядами должно составлять примерно шесть дюймов. По словам Линдси, шпинат "растет быстро", поэтому садоводы должны быть готовы начать собирать листья через несколько недель.

Салат-латук

Салат можно выращивать из семян или путем пересадки. Высейте семена непосредственно в почву рядами на расстоянии 30 сантиметров друг от друга.

"Слегка засыпьте семена четвертью дюйма мелкой почвы. Или же высадите саженцы салата на одинаковой глубине, на расстоянии 20-30 сантиметров друг от друга. Сохраняйте почву влажной для "наилучшего роста", - добавляет эксперт.

Редис

Редис "очень легко выращивать". Просто посейте семена на глубину около 1,5-2 сантиметра и на расстоянии 2,5-3 сантиметра друг от друга в рядах на расстоянии в 30 см. друг от друга.

Картофель

Середина марта - хорошее время для посадки ранних сортов картофеля, если почву можно обработать.

"Выкопайте траншеи глубиной шесть дюймов и положите в них картофелины на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Сначала засыпьте картофелины четырьмя сантиметрами почвы, а затем продолжайте добавлять почву по мере роста растений", - резюмирует садовод Линдси Честейн.

Что нужно знать об Express.co.uk

Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.

С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн.

Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Вам также может быть интересно :

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
огород
Реклама

Главное за день

Россия сможет воевать ещё 2 года, к осени ей грозит дефицит продуктов и топлива - Липсиц

Россия сможет воевать ещё 2 года, к осени ей грозит дефицит продуктов и топлива - Липсиц

12:00 Эксклюзивы
"Залп в 130 ракет": военный эксперт предупредил о массированном ударе РФ

"Залп в 130 ракет": военный эксперт предупредил о массированном ударе РФ

11:57 Украина
Обвал линии фронта: у Зеленского назвали два главных условия

Обвал линии фронта: у Зеленского назвали два главных условия

11:51 Украина
Все главные новости

Популярное

«Откажусь от королевских обязанностей»: Кейт Миддлтон приняла решение - инсайдер 48320

"Откажусь от королевских обязанностей": Кейт Миддлтон приняла решение - инсайдер

Угроза для Украины: Путин после выборов может издать важный указ - полковник ВСУ 6924

Угроза для Украины: Путин после выборов может издать важный указ - полковник ВСУ

Украину накрывает снегопад: в двух областях синоптики предупреждают об опасности 6588

Украину накрывает снегопад: в двух областях синоптики предупреждают об опасности

Тоня Матвиенко раскрыла фамилию дочери от Мирзояна: Даже я этого не ожидала 6184

Тоня Матвиенко раскрыла фамилию дочери от Мирзояна: "Даже я этого не ожидала"

Последние новости

12:08

Предательница Ани Лорак подалась на российское гражданство

12:00

Россия сможет воевать ещё 2 года, к осени ей грозит дефицит продуктов и топлива - ЛипсицЭксклюзив

11:57

"Залп в 130 ракет": военный эксперт предупредил о массированном ударе РФ

11:51

Обвал линии фронта: у Зеленского назвали два главных условия

11:49

Закопал одной фразой: принц Уильям высказался о Кейт Миддлтон

В России красиво горит: Украина поразила уже треть крупнейших российских НПЗ – ГончарВ России красиво горит: Украина поразила уже треть крупнейших российских НПЗ – Гончар
11:47

"Так позорно "мочат": эксперт объяснил, как пожары на НПЗ бьют по режиму Путина

11:45

Разведенный Тищенко засветился с бывшей женой

11:44

Началось с 14 века: почему у мужчин и женщин пуговицы на одежде с разных сторон

11:37

Бронь от мобилизации: люди каких профессий и смогут ли "откупиться"

Реклама
11:27

Одесса - под ракетным ударом РФ, в городе звучат взрывы: первые подробности

10:52

Китайский гороскоп на 16 марта: Тигру - неуважение, Петуху - много успеха

10:52

Ситуация обострилась, оккупантам перебросили резервы: в ВСУ назвали направление

10:50

Звезда "Людей Икс" рассказала о своей тяжелой болезни и непростой операции

10:50

"Проукраинская позиция": известный ведущий рассказал о предательнице Марченко

10:49

Вырастут моментально: эксперты назвали 5 овощей, которые нужно сажать в марте

10:42

Под Калугой четыре дрона ГУР атаковали НПЗ: вспыхнул мощный пожар - СМИВидео

10:00

"С вами": Пугачева отреагировала на видео Могилевской об обстреле Кривого Рога

09:54

Война в Украине может затянуться на годы: эксперт дал тревожный прогноз

09:48

"Подарок" в виде дополнительного стажа: кто имеет право и как поможет с пенсией

09:42

Медведев опубликовал российскую "формулу мира": в ISW объяснили намерения Кремля

Реклама
09:13

Будущее России: распад или консервация?мнение

08:45

Трем бригадам срочно перебросили резервы: РФ прорывается на востоке – Сырский

08:33

Исход войны будет решен весной и летом: Боррель обратился к США из-за Украины

07:58

Оккупанты прорвались на двух направлениях: в ISW назвали опасные участки фронта

07:41

"У нас есть ядерное оружие": Макрон ответил на угрозы Путина

06:48

Ночью в Украине гремели взрывы: что известно о последствиях атаки дронов

06:33

Масштабы поражают: как в РФ уничтожается нефтепереработкамнение

06:30

Как убрать грязь с бумажных обоев: очень странный, но рабочий способ

05:55

Украину накрыла новая магнитная буря: "врезал" почти 6-балльный шторм

05:49

Как отмыть верх кухонных шкафов: средство, которое отчистит всю пыль и грязь

05:20

Из-за ударов по НПЗ в РФ ввели запрет на вывоз бензина: эксперт о последствиях атак ВСУ

04:45

"2 месяца будем бить по тылам оккупантов": Кузан сказал, что изменит ситуацию на фронте

04:00

Совсем прижало: сын Анастасии Заворотнюк пошел на подработку

03:20

Единственный выход для Украины: эксперт рассказал, как защититься от КАБов

02:45

Невестка-стриптизерша Наташи Королевой неожиданно заступилась за свекровь

02:12

4 знака зодиака, которым следует держаться подальше от золота

01:40

Какую роль отводят США Украине после войны: эксперт назвал три ключевых пунктаВидео

00:29

Одно строгое правило: жена Дауни-младшего раскрыла секрет их идеального брака

14 марта, четверг
23:50

Солист "Тик" показал фанатам свою юную дочь-красавицу

23:37

Откровенно про интим и кризисы: Тышкевич раскрыла подробности брака с Томусяком

Реклама
23:02

Все в огне, есть погибшие и пострадавшие: "шахед" попал в жилой дом в Винницкой областиФото

22:51

Чего больше всего боятся голуби: как избавиться от назойливых птиц

22:46

Дали несколько часов на эвакуацию: повстанцы анонсировали массированную атаку на РФ

22:42

Дерзкий Дэвид Бэкхем показал шикарный пресс в бассейне

22:27

Самовар шипит, перекрывая шторм, Или не верьте россиянаммнение

22:22

Наталка Денисенко экстренно отменила выступления из-за болезни - что случилось

22:19

Неузнаваемый: в сети появилось фото сильно сдавшего Джеки Чана

22:02

"Мы никогда не пойдем в наступление": Макрон рассказал о посылке войск в Украину

21:52

"Мы понесем большие жертвы": Охлобыстин сделал прогноз для россиян

21:18

Сергей Стерненко. Шок и страх в Белгороде, Путин требует переговоровВидеоблоги

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять