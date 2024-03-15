Вырастут моментально: эксперты назвали 5 овощей, которые нужно сажать в марте

Март знаменует начало весны и является отличным временем для посадки разнообразных овощей. Эксперт назвал самые простые овощи для посадки в этом месяце.

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Какие овощи сажать в марте, чтобы быстро выросли - когда сажать картошку / Колаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Овощеводы могут начать высаживать более широкий ассортимент продуктов в марте, поскольку именно с этого месяца начинается весна. В это время года риск заморозков минимален, что делает это время идеальным для посадки некоторых овощных культур. Об этом сообщает Express.

Однако, некоторые овощи могут вызвать определенные трудности при посадке. Имея это в виду, садовод Линдси Честейн из блога о домашнем хозяйстве The Waddle and Cluck поделилась самыми простыми овощами для посадки в марте.

Она объяснила, что март - идеальное время, чтобы начать высаживать некоторые выносливые овощи, которые могут выдержать еще несколько прохладные температуры

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Среди "самых простых вариантов", которые стоит попробовать в первую очередь, - горох, шпинат, салат, редис и картофель.

Горох

Горох - отличная ранняя культура для выращивания, поскольку он предпочитает прохладную погоду.

"Просто посейте семена гороха непосредственно в подготовленные грядки, на расстоянии около двух дюймов друг от друга и глубиной 2,5 см", - указывает эксперт по садоводству.

Она также советует убедиться, что они получают достаточно солнечного света.

Шпинат

Шпинат также процветает в прохладную погоду и на богатой почве.

"Высейте семена шпината рядами, слегка похлопывая, чтобы обеспечить хороший контакт с почвой, а затем слегка засыпьте его примерно на 1-1,5 см", - отмечает она.

Расстояние между рядами должно составлять примерно шесть дюймов. По словам Линдси, шпинат "растет быстро", поэтому садоводы должны быть готовы начать собирать листья через несколько недель.

Салат-латук

Салат можно выращивать из семян или путем пересадки. Высейте семена непосредственно в почву рядами на расстоянии 30 сантиметров друг от друга.

"Слегка засыпьте семена четвертью дюйма мелкой почвы. Или же высадите саженцы салата на одинаковой глубине, на расстоянии 20-30 сантиметров друг от друга. Сохраняйте почву влажной для "наилучшего роста", - добавляет эксперт.

Редис

Редис "очень легко выращивать". Просто посейте семена на глубину около 1,5-2 сантиметра и на расстоянии 2,5-3 сантиметра друг от друга в рядах на расстоянии в 30 см. друг от друга.

Картофель

Середина марта - хорошее время для посадки ранних сортов картофеля, если почву можно обработать.

"Выкопайте траншеи глубиной шесть дюймов и положите в них картофелины на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Сначала засыпьте картофелины четырьмя сантиметрами почвы, а затем продолжайте добавлять почву по мере роста растений", - резюмирует садовод Линдси Честейн.

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