Вздохнете с облегчением: как избавиться от зудящих комариных укусов

Существует несколько простых и доступных способов, которые помогут вам избавиться от этого неприятного ощущения.

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Как избавиться от зудящих комариных укусов / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Надоедливые комары могут доставить немало неудобств, а зуд от их укусов порой сводит с ума. К счастью, существует несколько простых и доступных способов, которые помогут вам избавиться от этого неприятного ощущения.

Алоэ вера

Алоэ вера - это универсальное средство, которое используется для различных целей. Он охлаждает кожу после солнечных ожогов, помогает в борьбе с акне, а также эффективен при зуде от комариных укусов, пишет Tips and Tricks. Алоэ вера успокаивает кожу, снимает воспаление и способствует заживлению царапин, если вы расчесали место укуса до крови.

Банановая кожура

Это средство может показаться необычным, но оно действительно работает. Просто натрите комариный укус внутренней стороной банановой кожуры. Сахар, содержащийся в кожуре, вытягивает влагу из места укуса, уменьшая зуд.

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Кубики льда

Если вас только что укусил комар, немедленно обратитесь к морозильной камере. Охладите место укуса как можно скорее, чтобы предотвратить зуд.

Что боятся комары? Комары недолюбливают определенные запахи — например, иланг-иланга, лемонграсса, цитронеллы, эвкалипта, лаванды и можжевельника. Это можно использовать против них: достаточно добавить 3-5 капель эфирного масла в аромалампу за пару часов до сна и еще пару капель — на край одеяла или пледа.

Положите несколько кубиков льда во фланелевое или чайное полотенце и приложите к укусу на двадцать минут. Холод поможет уменьшить зуд и снять отек. Если укусов много, можно принять холодный душ со льдом.

Соль

Соль - еще одно природное средство, которое подсушивает укус комара, поэтому зуд исчезает быстрее. Для этого лучше всего подходит соляной скраб. Смочите кожу в месте укуса, возьмите немного крупной соли и осторожно массируйте. Оставьте соль на некоторое время, а затем смойте теплой водой. Возможно, сначала будет немного щипать, но зуд исчезнет почти мгновенно.

Средства для борьбы с насекомыми инфографика / Инфографика: Главред

Зубная паста

Зубная паста полезна не только для гигиены ротовой полости. Она подсушивает прыщи и помогает при укусах комаров. Используйте пасту с ментолом или мятой. Нанесите небольшое количество пасты на укус и оставьте на некоторое время. Место укуса быстро подсохнет и зуд исчезнет.

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