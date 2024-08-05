За считанные минуты и без холодильника: как быстро охладить любой напиток

Когда лето в самом разгаре, многие стараются максимально насладиться солнечным светом, отправляясь на пляж или в парк, чтобы насладиться пикником. И хотя некоторые организованные люди могут пойти с сумкой-холодильником и идеально охлажденными напитками, но не все настолько предусмотрительны, сообщает Mirror.
К счастью, есть простой и очень дешевый способ охладить бутылку содовой, газировки или безалкогольного напитка без холодильника или морозильной камеры. Рецепт, которым поделился аккаунт Cocktails в Instagram, показал, что все, что нужно - это 20 минут, лед и соль, чтобы охладить напиток до идеала.
"Добавьте лед в ведро, сделайте отверстие для бутылки и положите туда напиток. Добавьте соль вокруг льда, накройте еще льдом, досыпьте еще немного соли и ждите", - отметили эксперты.видео дня
Смотрите видео о том, как быстро охладить воду в жару:
В заметке говорится, что не займет много времени, прежде чем вы получите охлажденную бутылку напитка.
Кроме того, один из пользователей отметил, что если нет доступа к соответствующему ведру, можно купить в магазине пакет со льдом и пакет для хранения пищи и делать это в нем.
Некоторые пользователи были смущены тем, какой смысл класть соль со льдом, чтобы быстрее охладить бутылку. Однако, добавление соли в ледяную воду снижает температуру замерзания воды, позволяя льду таять при более низкой температуре, а воде быстрее охлаждаться. Этот процесс может охладить напиток на треть быстрее, чем обычная ледяная ванна, иногда всего за пять минут.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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