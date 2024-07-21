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Что запрещено пить в жару: доктор рассказал полезный лайфхак, как охладиться

Юлия Закрепа
21 июля 2024, 01:40
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Что нельзя пить в сильную жару, а что поможет спастись от нее - в Сети поделились полезными советами.
Что запрещено пить в жару: доктор рассказал полезный лайфхак, как охладиться
Можно ли пить горячие напитки в жару / коллаж: Главред, фото: unsplash

Некоторые люди считают, что выпить чашку горячего чая в жаркую погоду - это худшая идея. Доктор Алекс Джордж является одним из бесчисленных экспертов, которые считают, что в этой идее на самом деле есть определенная логика.

Во время безумной жары, вероятно, вам хотя бы раз сказали выпить чего-то горячего, чтобы охладиться. Этот странный совет может показаться безумным, когда на улице пылает солнце, но в этом есть смысл, передает Mirror.

"Когда вы пьете горячий напиток, который теплее температуры вашего тела, терморецепторы в вашем теле осознают это и вызывают реакцию потоотделения. Это охладит вас. Поэтому, на самом деле, чашка чая в теплую погоду может помочь!", - рассказал блогер в своем TikTok.

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Известно, что еще в 2012 году исследование под руководством Оттавского университета действительно проверило это, сравнив влияние горячих и холодных напитков на организм человека. В рамках этого участники просили пить воду температурой 1,5°C, 10°C, 37°C или 50°C во время езды на велосипеде в течение 75 минут в теплом месте.

Тогда ученые обнаружили, что "хранение тепла телом" было намного ниже среди тех, кто пьет более теплую воду, вероятно, из-за усиленного выделения пота и его испарения с кожи.

"В соответствии с их предыдущей работой, они показали, что произошло уменьшение потери тепла после проглатывания льда по сравнению с жидкостью при 37°C, в результате уменьшения испарения пота с поверхности кожи. По сути, там, где известно, что изменения температуры тела влияют на работоспособность, потребление льда может привести к повышению температуры тела, негативно повлияв на способность выносливости", - сообщили ученые The Conversation.

Однако важно отметить, что напитки на основе горячей воды являются, пожалуй, наиболее полезными для этого. Алкоголь, сладкие напитки и даже кофе могут обезводить вас.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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