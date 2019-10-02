Джентльмен 2020: Дата выхода, сюжет и актеры фильма

Легендарный Гай Ричи выпускает новый фильм - Джентльмен, в котором смешались наркоторговцы, миллиардеры, криминальные авторитеты и британские копы.
Гай Ричи выпускает свой новый фильм Джентльмен в фирменном стиле под Большой куш, или Карты деньги, два ствола.
В сети появился официальный трейлер фильма Джентльмен.
Читайте такжеХищные птицы 2020: дата выхода, сюжет и актеры
По сюжету, американец Микки построил в Лондоне марихуановую империю. Но не всему длиться вечно - когда он решает уйти из бизнеса, начинаются реальные проблемы - как с местными авторитетами, так и между самими подельниками.
Все из-за того, что он решает продать свой прибыльный бизнес династии миллиардеров из Оклахомы.
Главные роли в фильме исполнили Мэттью Макконахи, Хью Грант, Колин Фаррелл, Мишель Докери и Чарли Ханнэм
Джентльмен смотреть онлайн трейлер:
Фильм Джентельмен выходит на экраны 24 января 2020.