Джентльмен 2020: Дата выхода, сюжет и актеры фильма

Джентльмен 2020: дата выхода и сюжет / Скриншот

Гай Ричи выпускает свой новый фильм Джентльмен в фирменном стиле под Большой куш, или Карты деньги, два ствола.

В сети появился официальный трейлер фильма Джентльмен.

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По сюжету, американец Микки построил в Лондоне марихуановую империю. Но не всему длиться вечно - когда он решает уйти из бизнеса, начинаются реальные проблемы - как с местными авторитетами, так и между самими подельниками.

Все из-за того, что он решает продать свой прибыльный бизнес династии миллиардеров из Оклахомы.

Главные роли в фильме исполнили Мэттью Макконахи, Хью Грант, Колин Фаррелл, Мишель Докери и Чарли Ханнэм

Джентльмен смотреть онлайн трейлер:

Фильм Джентельмен выходит на экраны 24 января 2020.