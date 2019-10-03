Выбор матери 2 сезон: дата выхода продолжения сериала

Выбор матери 2 сезон: дата выхода / СТБ

Сериал Выбор матери - римейк-адаптация японской дорамы Мама, которая вышла в 2010 году. Он получил большую популярность, и был переснят в Турции в 2017-2018 и в Южной Корее в 2018 году.

Новый драматический украинский сериал Выбор матери вышел осенью 2019 года на СТБ в объеме 16 серий. Кое в чем он повторяет основную идею японского оригинала, но много в чем отличается.

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В сериале Выбор матери раскрыта драматическая история из жизни девушки Лены из богатой семьи, и маленькой девочки Инны. Лена увольняется с работы, и собирается ехать и работать в Амстердам. Но на время между этими событиями находит временную работу - учителем в школе.

Там Лена знакомиться с девочкой Инной, которую все обижают. Проникшись к ней сочувствием, так как сама из приемной семьи, Лена заступается за Инну, а потом с ужасом узнает, что девочку ома избивают, и ей приходиться шляться по мусоркам собирать бутылки, и кое-какие вещи.

Мама 2010 - японский оригинал / imdb

Лена сбегает с Инной, решает ее удочерить, и увезти ее с собой в Нидерланды. Но в процессе, случается очень много трагедий, и она узнает несладкую правду о своих родителях - биологических и приемных.

Через суд, коррупцию, боль и даже перестрелки она добивается безопасности Инны, и получения прав опеки над ней.

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Главную героиню Лену - сыграла украинская звезда Валерия Ходос, которой прекрасно далась роль. Однако, в конце сериала у поклонников еще остается вопрос - будет ли продолжение?.

Мама 2018 - корейская адаптация / imdb

Отвечаем на вопрос - у сериала Выбор матери на СТБ будет только один сезон. Телеканал СТБ пока не планирует снимать Выбор матери 2 сезон.

Изначальная дорама состояла Мама 2010 года и вовсе состояла из 11 серий, правда, по 54 минуты. Только турецкая версия сериала получила больше серий.

Выбор матери 2020: дата выхода 2 сезона / СТБ

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Поэтому, на момент окончания украинского сериала Выбор матери 2 сезон пока не предвидеться.