Смотрящая вдаль 2019: что было в 3 и 4 сериях сериала

Смотрящая вдаль 2019: 3 серия онлайн / СТБ Instagram

Третья и четвертая серии Смотрящей вдаль выходят в 20-50 на СТБ 8 октября. В новых сериях Анна решает, обращаться ей за помощью к врачу, или нет, а также как ей дальше быть с Андреем. Обзоры 3 и 4 серий Смотрящей вдаль смотрите на Главреде.

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Смотрящая вдаль 3 серия - описание что было в сериале

Попов приходит к Анне и говорит, что хочет разобраться: вся эта история с Александром началась после видения Анны. А ведь он ей вначале не поверил, решил что "сеструха" сошла с ума. Он обещает проверить по своим каналам есть ли у Атапина недруги, желающие его смерти. ПЁТР СЕРГЕЕВИЧ ЛАВРИЕНКО, преступный авторитет, который занимается торговлей наркотиками, потерявший дорогой "товар", уже оплаченный "партнерами" крайне недоволен. Его человеку Чкония, кому предназначались стройматериалы надо подготовиться, что отвечать на допросах.

Смотрящая вдаль смотреть онлайн 3 серию - 08-10-2019:

Смотрящая вдаль 4 серия - описание что было в сериале

Анна при помощи своих видений спасает собаку Попова. Отправители и получатели наркотиков ищут способы вернуть товар. Атапин встречается с Анной, Анна рассказывает ему о том, что в него будут стрелять во дворе их дома 12 октября. На допросе Чкония категорически заявляет, что ни о каких наркотиках не знает. Атапин "выпасает" Попова и находит удобный момент, чтобы подойти к нему. У Анны еще одно видение: нападение вооруженных людей на какую-то стоянку, в ходе которого погибает охранник с родимым пятном на лице.

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Смотрящая вдаль смотреть онлайн 4 серию - 08-10-2019:

Новые серии Смотрящая вдаль 2019 выходят с понедельника по четверг в 20-50.