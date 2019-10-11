Сверхъестественное 15 сезон: что было в первой серии

Сверхъестественное 15 сезон 1 серия - обзор / CW

Премьера 1 эпизода 15 сезона сериала Сверхъестественное состоялась вечером 10 октября, и вызвала преимущественно позитивные отзывы. В новом сезоне Дину у Сэму придется снова убить всех тех монстров, которые были упокоены в течении 14 сезонов, а теперь воскрешены Чаком.

В новом сезоне вернулись Дженсен Эклс, Джаред Падалеки и даже Александр Калверт, чей герой был условно мертв между 14 и 15 сезонами.

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В первой серии 15 сезона Сверхъестественного Дин и Сем пытаются спастись после того, как Джека убил Чак, и оживил их врагов.

Они смогли укрыться в часовне, когда в тело Джека вселяется демон Бельфегор. Он предлагает Винчестерам сотрудничество - помочь спастись и вернуть души мертвых на место.

Сем и Дин обнаруживают, что Женщина в белом из первой серии 1 сезона вернулась. Также вернулись все остальные, в том числе и кровавая Мери, зеркало которой они уже и так уничтожили.

ЧТо собираются делать Винчестеры - неизвестно, но они решили вывезти людей любимы путями, а самим постараться разобраться с монстрами.

Тем временем, у одной из подруг неожиданно пошла кровь из глаз. На мать и дочку напал жуткий клоун с окровавленным ножом.

Бельфегор продолжает путешествовать с Винчестерами в теле Джека, чем выводит из себя Дина по полной. Они собираются совершать обряд, который должен изгнать призраков. Бельфегор потребовал мешок соли и человеческое сердце для этого.

Дин выясняет, что Михаил выбрался из клетки в Аду, так как открілись одновременно все двери.

На Кастиэля и Сэма нападают призраки, а Бельфегор с Дином пытаются разобраться с Дамой в Белом.

В заклинании что-то срабатывает не так, и призраков полностью изгнать не получается, но в городе ставиться защита.

Из разговора Сема и Дина мы узнаем, что так начался Апокалипсис. Они решают идти до конца.

Сверхъестественное 15 сезон 1 серия смотреть онлайн трейлер:

Новые серии Свеохъестественного выходят каждый черверг ночью. Обзор на Главреде вы сможете почитать в пятницу утром.