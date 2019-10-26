Слабое звено: программу снова пускают в эфир – когда и где смотреть

Программа Слабое звено снова запускается в эфир с февраля 2020 года.

Смотреть онлайн Слабое звено 2020 можно будет на российском канале Мир.

Место ведущей снова займет ее первая ведущая Мария Киселева, которая ранее попала в базу "Миротворца" (за присутствие на российских выборах в аннексированном Крыму).

Киселева утверждает, что до сих пор тоскует по передаче: мол, "и дня не проходит без напоминания ей о Слабом звене". Так что, вероятно, она будет счастлива снова угнетать участников своим вердиктом: "Вы – самое слабое звено. Прощайте".