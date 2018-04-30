"Миротворец" добавил в свою базу знаменитую телеведущую

Российская спортсменка и телеведущая Мария Киселева, особую популярность получившая после телеигры "Слабое звено" на "Первом канале", попала в базу "Миротворца".

В "чистилище" Киселева отправилась за присутствие на российских выборах в аннексированном Крыму.

"Сознательное нарушение государственной границы Украины через закрытые пункты пропуска в АР Крым с целью участия в организации и содействии проведения незаконных выборов президента РФ на территории АР Крым", – отмечается на сайте "Миротворца".

Киселева – не только телеведущая, она еще и российская синхронистка, трехкратная чемпионка Олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта.

Напомним, сайт "Миротворец" назначил пранкера Вольнова своим официальным спикером. Он будет разъяснять роль и назначения центра общественности.

Ранее суд арестовал "доверенное лицо Путина". Женщина была задержана 23 апреля. В СМИ женщину уже прозвали "доверенным лицом Путина" за то, она собирала подписи на недавних выборах президента РФ в поддержку Владимира Путина в аннексированном Крыму.