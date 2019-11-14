Перші Ластівки 2019: Актеры сделали себе татуировки на лице

Перші Ластівки 2019 / Новий Канал

Новый сериал Перші Ластівки выходит на экраны 19 ноября в 22:00, а пока что шоуранеры щедро отсыпают интересные факты о сериале. Оказывается, Актеры Перших Ластівок сделали себе татуровки после съемок.

После просмотра 1 серии Перших Ластівок герои сериала порадовали зрителей интересными фактами про сериал.

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Накануне премьеры в Instagram Нового канала появились короткие ролики с героями сериала. На видео – крупным планом лицо с татуировкой, которая меняется с помощью графики. Исчезают буквы, и первоначальная надпись приобретает совершенно иной смысл. Так происходит, когда мы оцениваем человека по первому впечатлению, по маске, а на самом деле он скрывает себя настоящего.

Каждая надпись имеет особое значение. Например, на лице у хулигана-Никиты – слова-маска пранкера-весельчака "Хочу більше", которые траснформируются в "біль". Именно боль и наполняет сердце героя.

Эта идея пришла в головы маркетинг директору Нового канала Ольге Балабан и Александру Антонову в процессе создания сериала.

"Мы решили сделать промовидео с двойным смыслом, показать человека, с которым внешне будто все хорошо, а внутри – личные переживания, трагедии", – говорит креативный директор группы ТВ-брендов Александр Антонов.

Они придумали интересную формулу: текст с двойным смыслом. Месседж адресован в большей степени подросткам. Попробовали обыграть эту историю, как тату на лице – то, что будет им близко.

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Каждая надпись сделана особым шрифтом, созданным профессионалами в области каллиграфии – Викторией и Виталиной Лопухиными. Девушки занимаются дизайном и каллиграфией уже более 10-ти лет. Они также преподают в Киевской академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени М. Бойчука.Читайте такжеПерші Ластівки: дата выхода, сюжет и актеры нового сериала

"Всего у нас было пять персонажей сериала и пять разных настроений. К каждому мы старались подобрать тот тип шрифта, который максимально подходил бы по характеру. У звезды школы Леры шрифт такой женственный, изящный. Феде, скрывающему тот факт, что он гей, мы подобрали готический стиль, придали ему остроты, переживаний", – говорит Виктория Лопухина.

По словам художницы, они старались передать настроение героя. Для этого нужно разбираться в разных типах письма и периодах письменности, чтобы максимально точно подобрать нужный.

Дело в том, что просто придумать новый шрифт - нереально. Это можно сделать только путем переосмысления уже существующего.

Причем, тату были созданы с помощью цифровой графики по эскизам Виктории и Виталины, а не нарисованы вживую на лице. Для того чтобы сделать все на высшем уровне, создавались 3D-сканы головы каждого персонажа, и на работу ушел целый месяц.

Перші Ластівки 2 серия смотреть онлайн промо:

Напомним, новые серии сериала Перші Ластівки выходят с 19 по 22 ноября в 22:00 на Новом канале. Посмотреть онлайн их можно будет на Телепортале, а видео и сюжет серий можно читать на сайте Главред.