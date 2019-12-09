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Авеню 5: дата выхода, сюжет и трейлер нового сериала с Хью Лори

9 декабря 2019, 11:30

Телесервис НВО снял великолепный сериал с Хью Лори, в котором бывший Доктор Хаус играет эксцентричного капитана корабля.

Авеню 5
Авеню 5: дата выхода, актеры и сюжет / НВО

Новый сериал НВО Авеню 5 выходит вначале 2020 года и принесет море юмора - Хью Лори играет в нем капитана космического корабля, который терпит кораблекрушение на последнем рейсе... в глубоком космосе.

Телесервис НВО превзошел сам себя, и снял комедийно-остросюжетный сериал Авеню 5, в котором собрали популярных сериальных актеров.

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Авеню 5: сюжет

Хью Лори играет капитана космического корабля, который идет в свой последний полет, после которого должен пойти на заслуженный отдых. В рейсе заодно оказались и владелец корабля, и куча пассажиров-туристов, и даже неожиданные персонажи, которые могут оказаться полезными.

Несмотря на напутствие капитана - летим спокойно и безопасно, что-то пошло не так, и здоровенный космический корабль "сломался" в космическом пространстве.

Капитан, главный инженер и команда пытаются решить все проблемы, и удовлетворить при этом потребности владельца корабля - Германа Джадда, которого сыграет известный всем нам Джош Гад.

Авеню 5: актеры и роли

Главную роль играет Хью Лори - капитан корабля Райан Кларк. Его рольне особо отличается от Доктора Хауса - он будет ходить и саркастично решать проблемы после возникшей аварии.

Зак Вудс из Кремниевой Долины станет руководителем отдела по работе с клиентами Мэттом Спенсером. Он отправляется в свой последний космический рейс перед получением более высокооплачиваемой должности на Земле.

Джош Гад из Красавица и чудовище и Пикселей сыграет миллиардера и бизнесмена Германа Джадда, купающегося в роскоши. Он тоже мелькает в ролике с моделями под ручку - владелец Авеню 5.

Авеню 5
Авеню 5: Актеры и роли / НВО

Также в сериале сыграют:

Сьюзи Накамура - Айрис Кимура, ассоциированный владелец Авеню 5.

Ребекка Фронт - Карен Келли, пассажир на Авеню 5.

Никки Амука-Берд - Рава Малкэра, глава Управления полетами.

Ленора Кричлоу - Билли МакЭвой, второй инженер на Авеню 5.

Итан Филлипс - Спайка Уильямса, бывший астронавт, который сейчас является алкоголиком-бабником. Любимая цель радикальных феминисток.

Химеш Пател - Джордан Хатвал, комик, который занимает 8-недельное место жительства на Авеню 5.

Авеню 5 смотреть онлайн трейлер сериала:

Дата выхода Авеню 5 назначена на 19 января 2020.

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