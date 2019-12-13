Мастер и Маргарита: в США снимут новую экранизацию

Мастер и Маргарита / кадр из фильма

Режиссер Баз Лурман, который снимал фильм Великий Гэтсби, а сейчас снимает байоптик об Элвисе Пресли, намерен снять картину по роману Мастер и Маргарита.

"На протяжении почти 20 лет у меня была невероятная связь с Мастером и Маргаритой, и я давно искал возможность получить права на эту экстраординарную книгу. Я очень рад, что наконец-то открылась возможность заняться интерпретацией этой выдающейся работы", - говорит он.

Он планирует приступить к работе над киноадаптацией вместе с партнёрами, которые ныне владеют правами — это американский продюсер Грэйс Лох (Машина времени в джакузи) и российский продюсер Светлана Мигунова-Дали. В списке исполнительных продюсеров также числятся Эндрю Форман, Майкл Лэнг, Невин Шэлит и другие.

Сперва Лурман собирается отснять байопик про Элвиса Пресли, над которым начнётся работа в феврале 2020-го. К адаптации романа он приступит чуть позже. Пока не утверждено, кто именно займёт режиссёрское кресло — впрочем, Лурман не против попробовать и сам.

Пока не известно, когда начнется производство фильма, также нет актерского состава и даты выхода.

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