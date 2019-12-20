Волшебная пилюля позитива: рецензия на украинский фильм Только Чудо

Актеры фильма Только чудо охотно фотографировались / Униан

На премьеру детского семейного рождественского фильма Только Чудо отправилась в сопровождении сына-подростка, всецело погруженного в мир гаджетов и компьютерных игр.

То, что его удалось туда вытащить – уже чудо, потому что каждый родитель знает, что современного юного наногения и знайку удивить чем-то очень сложно. Он с готовностью поверит в искусственный интеллект, чем в чудеса.

Хотя переполненный детьми и взрослыми вестибюль кинотеатра Синема сити вечером 19 декабря, в День Святого Николая, явственно свидетельствовал о том, что интерес к украинскому кино жив и никуда не пропал, а желающих накануне новогодних праздников употребить волшебную пилюлю с позитивом, радостью и надеждой очень много.

Там детишек увлекли аквагримом, пряниками и леденцами, взрослых с порога очаровали Щедриком в исполнении талантливых музыкантов из фильма - B&B project (бандура и баян). Актеры фильма охотно фотографировались и общались с гостями праздника. Особенное впечатление произвел Александр Дирдовский, который сыграл Святого Николая – на премьеру он явился при полном параде, поэтому желающих сфотографироваться с актером в образе было несметное количество.

Кстати, о костюмах – говорят, что для фильма 300 костюмов пошила дизайнер Айна Гассе, а всего их около полутысячи.

Для многих в этот вечер центром вселенной стал шикарный белый пес по кличке Шах, который, собственно, сыграл в фильме собаку главной героини Софии – Снежку.

В том, что от просмотра фильма все же стоит ожидать чуда и внутреннего подъёма, меня утвердили слова певицы Lama, которая сыграла в картине Фею Льда. Так вот, певица поведала, что после съемок в этом первом в ее жизни фильме она настолько была вдохновлена, что даже обзавелась белой якутской лайкой.

Певица Lama сыграла Фею Льда / Униан

Подогрело интерес к картине Только Чудо заявление Евгения Нищука (играет роль Ника) о том, что фильм снимался более 5 лет, и многие актеры уже давно повзрослели.

…Огромный белый экран, под ним на сцене – все, кто причастен, и белый невозмутимый пес по центру. Режиссёр и продюсер фильма Елена Калетник скромно подчеркнула, что цель одна – напомнить детям о том, что нужно быть добрыми.

"Бедный парень из болота"

Фильм Только Чудо сразу завораживает таинственными Карпатами. Буковель, вечнозеленые леса, снегопад, ледоход… и трагедия семьи Ника, который, спасая город, получил травму и не может ходить. Его 17-летний сын Северин решает во что бы то ни стало спасти отца, приведя к нему известного лекаря. Отсюда, в принципе, и начинаются приключения Северина. Параллельно возникает любовный треугольник – "бедный парень из болота" Северин, София – дочь бургомистра, и Питэр – сын местного богача.

Скажу откровенно – сын-подросток где-то на середине фильма захотел уйти – ему стало скучновато. Но когда Северин наконец попал к врачу, отметило мое чадо, стало куда интереснее – врач Туксен (Петр Миронов) классно сыграл свою роль, плюс понравились смешной кот на дереве и веселая помощница врача. А потом сюжет закрутился, и кульминация спасла фильм и оставила теплое послевкусие и ощущение радости от восторжествовавшей справедливости.

Летающие волки, рысь и мышь с крыльями почему-то сразу напомнили мне фильм Фантастические твари и где их искать, но при первой же закравшейся подобной мысли одернула себя, что не стоит искать сходство. При всем истовом желании отечественных кинематографистов хотя бы отдаленно походить на Голливуд и европейских мейджеров, работающих в жанре фэнтези, говорить о сколько-нибудь заметной конкуренции пока невозможно, потому что и бюджет не тот, и опыта маловато. Справедливости ради следует заметить, что украинское кино только в течение последнего времени демонстрирует динамику того, что пациент скорее жив, чем мертв. Детское же украинское кино вообще практически отсутствовало длительное время. Отсюда у нас и появилось целое поколение детей, которые прекрасно знают сюжет Гарри Поттера, но не в курсе, кто такой Царь Поганин.

Так вот, спецэффектов в фильме Только Чудо хоть и маловато, но они есть, и воображение сразу заиграло. А домашние животные добавили картине доброты и не раз заставили широко улыбнуться и переглянуться с рядом сидящей почтенной публикой, чтобы непроизвольно сверить реакции.

Пес Шах, который сыграл Снежку / Униан

Чудо

Ник встал на ноги, Северин и София вместе, и наступила долгожданная весна, которая символизирует победу любви – именно таков финал этой истории. А то, что чудо все-таки произошло, понимаешь уже тогда, когда в зале включается свет, ты выходишь за порог с ощущением того, что все непременно будет хорошо, главное - верить и бороться, и наполнить частичкой света каждый миг своей жизни – точно так, как тебя наполняет светом это кино. Именно это, как мне кажется, почерпнет каждый, кто сядет в кресло и на 95 минут экранного времени отправится на встречу с детством и сказкой.