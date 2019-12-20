  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Волшебная пилюля позитива: рецензия на украинский фильм Только Чудо

20 декабря 2019, 10:00

То, что чудо все-таки произошло, понимаешь уже тогда, когда в зале включается свет, ты выходишь за порог с ощущением того, что все непременно будет хорошо.

Актеры фильма Только чудо охотно фотографировались / Униан

На премьеру детского семейного рождественского фильма Только Чудо отправилась в сопровождении сына-подростка, всецело погруженного в мир гаджетов и компьютерных игр.

То, что его удалось туда вытащить – уже чудо, потому что каждый родитель знает, что современного юного наногения и знайку удивить чем-то очень сложно.  Он с готовностью поверит в искусственный интеллект, чем в чудеса.

Хотя переполненный детьми и взрослыми вестибюль кинотеатра Синема сити вечером 19 декабря, в День Святого Николая, явственно свидетельствовал о том, что интерес к украинскому кино жив и никуда не пропал, а желающих накануне новогодних праздников употребить волшебную пилюлю с позитивом, радостью и надеждой очень много.

Там детишек увлекли аквагримом, пряниками и леденцами, взрослых с порога очаровали Щедриком в исполнении талантливых музыкантов из фильма - B&B project (бандура и баян). Актеры фильма охотно фотографировались и общались с гостями праздника. Особенное впечатление произвел Александр Дирдовский, который сыграл Святого Николая – на премьеру он явился при полном параде, поэтому желающих сфотографироваться с актером в образе было несметное количество.

Кстати, о костюмах – говорят, что для фильма 300 костюмов пошила дизайнер Айна Гассе, а всего их около полутысячи.

Для многих в этот вечер центром вселенной стал шикарный белый пес по кличке Шах, который, собственно, сыграл в фильме собаку главной героини Софии – Снежку.

В том, что от просмотра фильма все же стоит ожидать чуда и внутреннего подъёма, меня утвердили слова певицы Lama, которая сыграла в картине Фею Льда. Так вот, певица поведала, что после съемок в этом первом в ее жизни фильме она настолько была вдохновлена, что даже обзавелась белой якутской лайкой.

Певица Lama сыграла Фею Льда / Униан

Подогрело интерес к картине Только Чудо заявление Евгения Нищука (играет роль Ника) о том, что фильм снимался более 5 лет, и многие актеры уже давно повзрослели.

…Огромный белый экран, под ним на сцене – все, кто причастен, и белый невозмутимый пес по центру.  Режиссёр и продюсер фильма Елена Калетник скромно подчеркнула, что цель одна – напомнить детям о том, что нужно быть добрыми.

"Бедный парень из болота"

Фильм Только Чудо сразу завораживает таинственными Карпатами. Буковель, вечнозеленые леса, снегопад, ледоход… и трагедия семьи Ника, который, спасая город, получил травму и не может ходить. Его 17-летний сын Северин решает во что бы то ни стало спасти отца, приведя к нему известного лекаря. Отсюда, в принципе, и начинаются приключения Северина. Параллельно возникает любовный треугольник – "бедный парень из болота" Северин, София – дочь бургомистра, и Питэр – сын местного богача.

Скажу откровенно – сын-подросток где-то на середине фильма захотел уйти – ему стало скучновато. Но когда Северин наконец попал к врачу, отметило мое чадо, стало куда интереснее – врач Туксен (Петр Миронов) классно сыграл свою роль, плюс понравились смешной кот на дереве и веселая помощница врача. А потом сюжет закрутился, и кульминация спасла фильм и оставила теплое послевкусие и ощущение радости от восторжествовавшей справедливости.

Летающие волки, рысь и мышь с крыльями почему-то сразу напомнили мне фильм Фантастические твари и где их искать, но при первой же закравшейся подобной мысли одернула себя, что не стоит искать сходство. При всем истовом желании отечественных кинематографистов хотя бы отдаленно походить на Голливуд и европейских мейджеров, работающих в жанре фэнтези, говорить о сколько-нибудь заметной конкуренции пока невозможно, потому что и бюджет не тот, и опыта маловато. Справедливости ради следует заметить, что украинское кино только в течение последнего времени демонстрирует динамику того, что пациент скорее жив, чем мертв. Детское же украинское кино вообще практически отсутствовало длительное время. Отсюда у нас и появилось целое поколение детей, которые прекрасно знают сюжет Гарри Поттера, но не в курсе, кто такой Царь Поганин.

Так вот, спецэффектов в фильме Только Чудо хоть и маловато, но они есть, и воображение сразу заиграло. А домашние животные добавили картине доброты и не раз заставили широко улыбнуться и переглянуться с рядом сидящей почтенной публикой, чтобы непроизвольно сверить реакции.

Пес Шах, который сыграл Снежку
Пес Шах, который сыграл Снежку / Униан

Чудо

Ник встал на ноги, Северин и София вместе, и наступила долгожданная весна, которая символизирует победу любви – именно таков финал этой истории. А то, что чудо все-таки произошло, понимаешь уже тогда, когда в зале включается свет, ты выходишь за порог с ощущением того, что все непременно будет хорошо, главное - верить и бороться, и наполнить частичкой света каждый миг своей жизни – точно так, как тебя наполняет светом это кино. Именно это, как мне кажется, почерпнет каждый, кто сядет в кресло и на 95 минут экранного времени отправится на встречу с детством и сказкой.

фильм Рецензия Только чудо
Сейчас вы просматриваете новость «Волшебная пилюля позитива: рецензия на украинский фильм Только Чудо». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:23
Стрелок в капюшоне: в Москве - еще одна стрельба, ранен мужчина
10:14
Теракт в Москве - это полный провал режима Путина мнение
10:00
Волшебная пилюля позитива: рецензия на украинский фильм Только Чудо
09:58
Ехал на похороны отца: ФСБ не пустила украинца в аннексированный Крым
09:57
Конец игорного бизнеса: Кабмин запретил игровые автоматы под видом лотерей
09:40
"Нужны голоса": в Раде агитируют за торговлю спиртным в буфете
09:35
Связи с арабами и арсенал оружия: появились новые подробности о стрелке с Лубянки Видео
09:00
В Украине вводят в оборот монету 5 гривен и новые 50 гривен - фото
08:54
В Украине предупредили о риске пропуска легкоатлетами Олимпиады-2020
08:40
Бой в центре Москвы: тренер рассказал о странностях стрелка с Лубянки Видео
08:21
Украина деградирующая мнение
08:14
"Чудес не бывает": в Нафтогазе рассказали, сколько будет стоить газ в 2020 году Видео
07:45
"Чисто стрельба, чисто хобби": мать стрелка с Лубянки рассказала о погибшем сыне Видео
07:10
Почему в России обрадовались нападению на Лубянку мнение
07:05
Ранен в голову и грудь: в Грузии жестоко порезали сына первого президента
06:58
Госсекретарь США приедет в Украину с официальным визитом – СМИ
06:33
Комаровский раскрыл неожиданные свойства вазелина Фото
06:01
$700 миллионов помощи для Украины: в Конгрессе США сказали свое слово
05:35
Гороскоп на 2020 год: успех и богатство придут без труда – астролог
05:15
С Днем энергетика – поздравления прикольные и живые открытки
04:53
"Одно и то же": Путин сделал громкое заявление о гражданах РФ, Украины и Беларуси
04:44
"Cисечки вкуснейшие": Maruv завела горячими фото с концерта Фото
04:21
Проблема с дудкой-волосянкой: врачи рассказали, как можно увеличить пенис
04:00
Ливерпуль подписал первого зимнего новичка
03:30
Русская порнозвезда побаловала фанатов красивым телом на сексуальных фото Фото
03:00
Зеленский назначил нового представителя Украины в ООН
02:30
Шел путем Путина: эксперт объяснил главный провал Порошенко
02:07
Рейтинг самых высокооплачиваемых видеоблогеров от Forbes: кто попал в тройку лидеров Видео
01:59
"Мой размерчик": Ивлеева показала достояние семьи во рту Видео
01:41
Чтоб люди баловались: зачем нужно снимать домашнее порно
01:24
Эксперты рассказали, как легко подобрать идеальную пару в Tinder
01:05
"Указание Кремля": генерал предупредил о полномасштабной агрессии РФ
00:53
"Нокаутирую задницу Ломаченко": Лопес сделал громкое заявление
00:24
Арахамия рассказал, когда Рада наконец рассмотрит закон о земле Видео
00:23
"Исчезли знаки вопросов в глазах": эксперт пояснил рост рейтинга Зеленского
00:19
20 декабря – какой сегодня праздник: что делать в Амвросимов день
19 декабря, четверг
23:58
У тяжелоатлета из Украины забрали медаль Олимпиады-2012
23:55
"Был агентом ФСБ": Скрыпин ошарашил заявлением о Шеремете Видео
23:36
Обнародованы первые фото ликвидированного на Лубянке стрелка
23:23
Социологи выяснили, сколько украинцев считает Россию агрессором
23:11
Филарет обвинил Вселенский патриархат в захвате прихожан диаспоры в Украине
22:56
Украина и Россия договорились о транзите газа - Оржель
22:42
В Киеве переименовали несколько улиц в честь исторических личностей
22:30
Відморожений 2 сезон: когда выйдет продолжение сериала на 1+1 Видео
22:22
"Это возмутительно": Украина направила России ноту протеста
22:05
Стрельба у ФСБ на Лубянке: озвучена цель нападения и первые подробности
22:01
У Зеленского рассказали, когда госсекретарь Помпео посетит Украину
21:48
Договор по газу могут подписать уже сегодня – СМИ
21:35
ГПУ обнаружила кражу 10 миллионов на строительстве моста в Станице Луганской
21:30
Сериал Відморожений: 13, 14, 15, 16 серия смотреть онлайн 19-12-2019 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять