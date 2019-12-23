Леденящие душу приключения Сабрины 3 сезон: все герои станцевали в новом тизере

Леденящие душу приключения Сабрины 3 сезон / Netflix

Новый 3 сезон сериала Леденящие душе приключения Сабрины выходит в январе 2020, и Netflix готовит зрителей к новому сезону постепенно.

Новый ролик, в котором появились все герои сериала опубликовал сразу несколько актеров.

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На видео все герои танцуют и поют в школе Сабрины, и пытаются разбудить одну из тетушек Сабрины - Хильду.

В комментариях поклонники сериала взорвались комплиментами из-за танцев, и забросали вопросами о новом сезоне - что там будет, какой сюжет 3 сезона сериала Леденящие душе приключения Сабрины, и кто сыграет в нем.

Леденящие душе приключения Сабрины 3 сезон смотреть онлайн трейлер:

Напомним, что вслед за 3 сезоном сериала Леденящие душу приключения Сабрины, в 2020 году выходит 4 сезон.