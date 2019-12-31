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Лучшие новогодние фильмы: что смотреть на Новый год 2020

31 декабря 2019, 16:30

Скоро Новый год 2020 и Рождество, на которые хочется посмотреть что-то "вкусненькое", Рассказываем, какие фильмы стоит посмотреть на Новый год 2020 и новогодние каникулы.

Что смотреть на Новый год 2020
Что смотреть на Новый год 2020: лучшие новогодние фильмы / скриншот

До 2020 года вышла целая масса фильмов про Новый год и Рождество. Причем, Запад делает акцент на Рождестве, благо, оно у них раньше - 25 декабря. В это время душа требует приятного отдыха. Кроме развлечений в виде аттракционов и тд, советуем пересмотреть на Новый год 2020 и Рождество пару отличных фильмов.

Лучшие Новогодние фильмы и что смотреть на Новый год 2020 - читай на Главреде.

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Пожалуй, начнем с самого свежего новогоднего фильма, который выходит ровным счетом 1 января 2020 - Рождество на Двоих. Полный список читайте ниже:

Лучшие новогодние фильмы 2020:

Рождество на Двоих / Last Christmas / Щасливого Різдва (2020)

Дата выхода: 1 января 2020

Режиссер: Пол Фиг

Циничная и закомплексованная Кейт неожиданно встречает незнакомца, с которым у них проскакивает искра, и который влюбляется в нее. Девушка не верит своему счастью, ведь она "не достойна" такого "идеала", и устраивает проверки своему возлюбленному. Эмилия Кларк - просто бесподобна. Идите на фильм в кино с половинкой, с подругами, друзьями, и сами - рекомендуем.

Рождество на Двоих / Щасливого Різдва смотреть онлайн с украинским переводом трейлер:

Новогодний корпоратив / Office Christmas Party (2016)

Дата выхода: 29 декабря 2016

Режиссер: Джош Гордон и Уилл Спек

Дженнифер Энистон и Ти Джей Миллер играют брата и сестру, которые получили в наследство корпорацию, которой Дженнифер Энистон начинает умело управлять. После серии сокращений, на очереди оказывается отделение, которым руководит ее брат. Семейные отношения в США такие крепкие, что от увольнения его отделяет только корпоратив, на котором он сможет поменять мнение сестрички о себе.

Лучший вариант для просмотра, особенно в рабочее 31 декабря.

Гринч - похититель Рождества / Як Грінч вкрав Різдво / How the Grinch Stole Christmas (2000)

Дата выхода: 17 ноября

Режиссер: Рон Ховард

Самый кассовый и популярный новогодне-рождественский фильм после Один Дома. Энтони Хопкинс и Джим Керри - взрывная смесь, которая будет забавлять вас весь фильм. Ранее был мультфильм, и позже вышла новая экранизация Гринча, но история зеленого существа, которое сначала украло праздник, а потом помогло людям его вернуть, вечна, и наиболее пикантно получилась в фильме 2000-го.

Черное рождество / Black Christmas (2019)

Дата выхода:19 декабря 2019

Режиссер: Софи Такал

Новогодний слэшер - что может быть лучше? Молодые соблазнительные студенточки в кампусе попались под руку маньяку, и пропадают по одной. Но девушки - не простачки, они берут свою жизнь в ручки, и дают шикарный отпор бандиту. Очень неплохой вариант для просмотра 1 января утром.

Черное Рождество смотреть онлайн с украинским переводом трейлер:

Плохой Санта 2 / Bad Santa 2 (2016)

Дата выхода: 22 декабря 2016

Режиссер: Марк Уотерс

Билли Боб Торнтон как обычно, в своем репертуаре - спустя 13 лет после первого фильма он в депрессии, под алкоголем и веществами. От самоубийства его спасает чисто случайность. В Итоге его снова втягивают в "рождественское ограбление". В этот раз, кроме сообщника-предателя, ему придется работать еще и с мамой, которая тянет на мафиозного босса. Разрабатывая план ограбления благотворительного фонда, герой Торнтона влюбляется, а также в нем просыпаются отцовские чувства. Но это не отменяет того, что в конце снова перестрелка, заключение и больница. Фильм просто идеален со всех сторон, и подходит для просмотра в любой день Новогодних каникул.

Крампус / Krampus (2015)

Дата выхода: 24 декабря 2015

Режиссер: Майкл Догерти

Семейство Энджелов встречается на Рождество, но снежная буря не только гасит электричество, но и заметает дороги. Семейство ругается перед Рождеством, и становится жертвой демона Крампуса - противоположного Санте существу. В конце с ним удается с трудом справится, но семья сильно пожалеет.

Время Доктора / The Time of the Doctor (2013)

Дата выхода: 25 декабря 2013

Режиссер: Джейми Пейн (продюсер и сценарист Стивен Моффат)

Юбилейная 800-тая серия сериала Доктор Кто, традиционно выпущенная на Рождество. Эпизод, в котором Мэтт Смит - 11 Доктор умирает и его заменяет Питер Капальди.

По сюжету Доктор со своей спутницей Кларой отправляются на планету Рождество, где работает таинственное поле - все люди говорят правду, а из трещины в стене доносится вопрос: "Доктор Кто?". Чтобы предотвратить возвращение повелителей времени, на планету нападают сразу все враги Доктора, и он остается защищать ее в одиночку. В последний момент, после сотен лет осады, Клара спасает его, и Доктор получает новую серию регенераций от своих родичей повелителей Времени. К сожалению, он умирает, и превращается в Двенадцатого Доктора. Сцена перед регенерацией считается одной из самых трогательных в сериале, а дух Рождества так и сочится из каждой секунды.

Холодное Сердце / Frozen (1,2)

Дата выхода: 19 декабря 2013 и 21 ноября 2019

Режиссер: Крис Бак, Дженнифер Ли

Мультфильм Холодное сердце стал легендой еще в 2013 году, и держится на этом месте по наши дни. Сиквел Холодное Сердце 2 вышел немного другим, но делает сюжетный поворот, который даст возможность снимать еще продолжение. Disney переосмыслили историю Снежной Королевы, или Кая и Герды, показав историю со стороны Эльзы, и ее сестры Анны, которая держит ее на "светлой стороне" магии. Семья, дружба, любовь, долг - все эти ценности прекрасно раскрыты в мультфильмах.

Холодное сердце 2 смотреть онлайн с украинским переводом смотреть онлайн:

Мистер 365 / Mr.365 (2018)

Дата выхода: 20 декабря 2018

Режиссер: Кристи Уилл

Милая романтическая мелодрама, в которой София, продюсер реалити-шоу, по прихоти начальства, начинает работать над праздничным шоу о Уилле, сексуальном парне, который празднует Рождество каждый день в году. Все бы ничего, но девушка не разделяет его вкусы с точностью до наоборот. Тем не менее, София влюбляется в свою таинственную, маловероятную новую звезду, тем самым возрождая свою давно потерянную любовь к Рождеству.

Подарок на Рождество / Jingle All the Way (1996)

Дата выхода: 26 ноября 1996

Режиссер: Брайан Левант

Говард забывает купить сыну подарок на рождество, и кидается за суперпопулярной игрушкой Турбомэном по магазинах в самый последний момент. Для того, чтобы заполучить двигающуюся и говорящую фигурку героя,Говард целый фильм гоняет по городу, и соревнуется с почтальоном Майроном. В итоге они устраивают эпическую битву в костюмах супергероя и суперзлодея, в которой Говард побеждает. Он дарит сыну Турбомэна, но тот отдает его Майрону, ведь его папа - сам супергерой. 

Одинокий Санта мечтает познакомится с миссис Клаус / Single Santa Seeks Mrs. Claus (2004)

Дата выхода: 26 декабря 2004 

Режиссер: Харви Фрост

Ник готовится принять пост своего отца Санты, но для того, чтобы Рождество состоялось, он должен найти свою миссис Клаус, которая поддерживает мужа, и много в чем ему помогает на Рождество. Он развивает свои отношения с Бет, но женщина сильно сомневается в своем выборе, и все магические штучки кажутся ей чуждыми. Рождество оказывается под срывом, и только настоящая любовь и семейный уют спасут праздник во всем мире.

Отпуск по обмену / The Holiday (2006)

Дата выхода: 21 декабря 2006

Режиссер: Нэнси Майерс

Камерон Диас и Кейт Уинслет знакомятся по переписке, и решаются на необычную практику - совершают обмен домами на Рождественские каникулы, чтобы как-то разнообразить отдых. Девушки, разочарованные в парнях и отношениях, встречают на этих праздниках не просто настоящего друга, а настоящую любовь, которую не хотят отпускать просто так. Обаятельных возлюбленных сыграли Джуд Лоу и Джек Блэк.

Редакция Главред планирует целую серию новогодних и рождественских публикаций о фильмах и сериалах, так что, если ищете, что посмотреть, следите за новостями на Главреде.

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