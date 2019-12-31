Рагнарек: дата выхода, сюжет и актеры сериала на Netflix

В новом году на телесервисе Netflix выходит новый сериал Рагнарек, который снимает команда из стран Скандинавии.
Новый сериал Рагнарек на Netflix расскажет историю древних скандинавских богов.
Рагнарек выходит на Netflix в январе 2020 года, и сосредоточится на скандинавской мифологии, и современном мире.
Сериал Рагнарек выходит с англоязычными субтитрами, а все актеры будут говорить на родном языке.
Рагнарек 2020: Сюжет
События происходят в норвежском городе Эдда, где не только начинаются климатические изменения, но и местные жители начинают чувствовать себя иначе.
Нам показывают все тех же Тора, Локи, Бьорни и тд, только сейчас они думают, что они люди. Кстати, в сериале будет много отсылок к сандинавской мифологии в названиях и именах, что является добрым знаком.
Сериал снимают датский сценарист Адам Прайс (Правительство, В заложниках) и режиссер Симен Альсвик (Лиллехаммер). Команда включает в себя специалистов из Дании, Швеции и Норвегии, так что сериал можно называть масштабным скандинавским проектом.
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Особенность сериала в том, что все современные явления и события подаются через призму скандинавских мифов. Отсюда и название Рагнарек: как мы знаем, именно так в Эдде определяли конце света.
Рагнарек 2020: актеры и роли
- Дэвид Стакстон - Магне
- Йонас Странд Гравли - Лауритс
- Герман Тёммераас - Фйор
- Тереза Фростад Эгендсбё - Сакса
- Эмма Кости - Гри
- Генриетта Стинструп - Турид
- Гисли Орн Гардарссон - Видар
- Синнаве Макоди Лунд - Ран
- Одд-Магнус Уильямсон - Эрик
- Тани Дибасей - Оскар
- Корнелия Элин Скогсет - Хильде
- Эли Энн Линнестад - Венке
- Джепп Бек Лаурсен - радиоведущий
- Каролина Петронелла Ульфсдаттер Шау - Дженни
- Розерин Алгунерхан - Айча
- Изелина Shumba Skjævesland - Ингвил
Netflix Рагнарек смотреть онлайн трейлер: