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Рагнарек: дата выхода, сюжет и актеры сериала на Netflix

31 декабря 2019, 13:25

В новом году на телесервисе Netflix выходит новый сериал Рагнарек, который снимает команда из стран Скандинавии.

Рагнарек 2020
Рагнарек 2020 / Netflix

Новый сериал Рагнарек на Netflix  расскажет историю древних скандинавских богов.

Рагнарек выходит на Netflix в январе 2020 года, и сосредоточится на скандинавской мифологии, и современном мире.

Сериал Рагнарек выходит с англоязычными субтитрами, а все актеры будут говорить на родном языке.

Рагнарек 2020: Сюжет

События происходят в норвежском городе Эдда, где не только начинаются климатические изменения, но и местные жители начинают чувствовать себя иначе.

Нам показывают все тех же Тора, Локи, Бьорни и тд, только сейчас они думают, что они люди. Кстати, в сериале будет много отсылок к сандинавской мифологии в названиях и именах, что является добрым знаком.

Сериал снимают датский сценарист Адам Прайс (Правительство, В заложниках) и режиссер Симен Альсвик (Лиллехаммер). Команда включает в себя специалистов из Дании, Швеции и Норвегии, так что сериал можно называть масштабным скандинавским проектом.

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Особенность сериала в том, что все современные явления и события подаются через призму скандинавских мифов. Отсюда и название Рагнарек: как мы знаем, именно так в Эдде определяли конце света.

Рагнарек 2020: актеры и роли

  • Дэвид Стакстон - Магне
  • Йонас Странд Гравли - Лауритс
  • Герман Тёммераас - Фйор
  • Тереза Фростад Эгендсбё - Сакса
  • Эмма Кости - Гри
  • Генриетта Стинструп - Турид
  • Гисли Орн Гардарссон - Видар
  • Синнаве Макоди Лунд - Ран
  • Одд-Магнус Уильямсон - Эрик
  • Тани Дибасей - Оскар
  • Корнелия Элин Скогсет - Хильде
  • Эли Энн Линнестад - Венке
  • Джепп Бек Лаурсен - радиоведущий
  • Каролина Петронелла Ульфсдаттер Шау - Дженни
  • Розерин Алгунерхан - Айча
  • Изелина Shumba Skjævesland - Ингвил

Netflix Рагнарек смотреть онлайн трейлер:

Сериал Рагнарек 2020 выходит 31 января на Netflix.
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