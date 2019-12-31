Рагнарек: дата выхода, сюжет и актеры сериала на Netflix

Рагнарек 2020 / Netflix

Новый сериал Рагнарек на Netflix расскажет историю древних скандинавских богов.

Рагнарек выходит на Netflix в январе 2020 года, и сосредоточится на скандинавской мифологии, и современном мире.

Сериал Рагнарек выходит с англоязычными субтитрами, а все актеры будут говорить на родном языке.

Рагнарек 2020: Сюжет

События происходят в норвежском городе Эдда, где не только начинаются климатические изменения, но и местные жители начинают чувствовать себя иначе.

Нам показывают все тех же Тора, Локи, Бьорни и тд, только сейчас они думают, что они люди. Кстати, в сериале будет много отсылок к сандинавской мифологии в названиях и именах, что является добрым знаком.

Сериал снимают датский сценарист Адам Прайс (Правительство, В заложниках) и режиссер Симен Альсвик (Лиллехаммер). Команда включает в себя специалистов из Дании, Швеции и Норвегии, так что сериал можно называть масштабным скандинавским проектом.

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Особенность сериала в том, что все современные явления и события подаются через призму скандинавских мифов. Отсюда и название Рагнарек: как мы знаем, именно так в Эдде определяли конце света.

Рагнарек 2020: актеры и роли

Дэвид Стакстон - Магне

Йонас Странд Гравли - Лауритс

Герман Тёммераас - Фйор

Тереза Фростад Эгендсбё - Сакса

Эмма Кости - Гри

Генриетта Стинструп - Турид

Гисли Орн Гардарссон - Видар

Синнаве Макоди Лунд - Ран

Одд-Магнус Уильямсон - Эрик

Тани Дибасей - Оскар

Корнелия Элин Скогсет - Хильде

Эли Энн Линнестад - Венке

Джепп Бек Лаурсен - радиоведущий

Каролина Петронелла Ульфсдаттер Шау - Дженни

Розерин Алгунерхан - Айча

Изелина Shumba Skjævesland - Ингвил

Netflix Рагнарек смотреть онлайн трейлер:

Сериал Рагнарек 2020 выходит 31 января на Netflix.