Тор-4 Любовь и гром: Бэтмен появится в фильме Marvel

Marvel постепенно начала раскрывать пикантные подробности нового фильма про Тора, который планируется начать снимать в 2020 году.
Marvel ведут переговоры о том, чтобы привлечь легенду киновселенной DC Кристиана Бейла, который реанимировал в начале 2000-х Бэтмена в трилогии Нолана.
О том, что начались переговоры о роли в Тор-4 сообщает издание Collider со ссылкой на свои источники.
После появления слухов о будущем сотрудничестве, Marvel пока отказывается реагировать официальным комментарием.
Напомним, что сюжет фильма Тор: Любовь и гром развернется сразу после событий Мстители: Финал, и главными героями станут Джейн Фостер (Натали Портер) и Тор (Крис Хемсворт). Натали Портман станет новой хозяйкой Мелнира.
В фильме Тор 4: Любовь и гром к своим ролям вернутся Крис Хемсворт (Тор), Тесса Томпсон (Валькирия) и Натали Портман (Джейн Фостер).
Фильм Тор: Любовь и гром завершит четвертую фазу Киновселенной Marvel.
Съемки фильма начинаются летом 2020 года. Премьера назначена на 5 ноября 2021 года в США.