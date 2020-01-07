Тор-4 Любовь и гром: Бэтмен появится в фильме Marvel

Бэтмена Кристиана Бейла зовут в Marvel / Instagram

Marvel ведут переговоры о том, чтобы привлечь легенду киновселенной DC Кристиана Бейла, который реанимировал в начале 2000-х Бэтмена в трилогии Нолана.

О том, что начались переговоры о роли в Тор-4 сообщает издание Collider со ссылкой на свои источники.

После появления слухов о будущем сотрудничестве, Marvel пока отказывается реагировать официальным комментарием.

Напомним, что сюжет фильма Тор: Любовь и гром развернется сразу после событий Мстители: Финал, и главными героями станут Джейн Фостер (Натали Портер) и Тор (Крис Хемсворт). Натали Портман станет новой хозяйкой Мелнира.

Кристиан Бейл может сыграть в Тор-4 / Instagram

В фильме Тор 4: Любовь и гром к своим ролям вернутся Крис Хемсворт (Тор), Тесса Томпсон (Валькирия) и Натали Портман (Джейн Фостер).

Фильм Тор: Любовь и гром завершит четвертую фазу Киновселенной Marvel.

Съемки фильма начинаются летом 2020 года. Премьера назначена на 5 ноября 2021 года в США.