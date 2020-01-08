Фантастические твари Всеобщая история: снимают сериал-шоу по Гарри Поттеру

Гарри Поттер: Фантастические твари - Всеобщая история / скриншот

Телеканал ВВС добился снисхождения от королевы магических историй Джоан Роулинг, и готовится снимать шоу Фантастические твари: Всеобщая история, в котором центральными героями станут существа из книги и фильмов саги, сообщает Variety.

Новое шоу Фантастические твари: Всеобщая история выйдет на ВВС в формате объяснения, с какими реальными существами связаны магические твари из фильмов и книги Роулинг.

Ведущим нового шоу на ВВС станет Стивен Фай, выйдет оно уже в ближайшее время.

Вместе с BBC и Warner Bros. в создании проекта примет участие лондонский Музей естественной истории.

Весной будет открыта выставка, посвященная магическим тварям из вселенной Гарри Поттера.

Точную дату выхода шоу Фантастические твари: Всеобщая история пока не называют, но с такой рекламной кампанией, шоу может выйти осенью 2020 года.

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