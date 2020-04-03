Фильмы Disney: график выхода на 2020-2022

Даты выходов фильмов Disney / Disney

Телекомпания Disney перенесла даты выхода фильмов и мультипликационных фильмов всех своих подконтрольных студий и проектов.

Из-за коронавирусной эпидемии в мире все фильмы Marvel сдвинулись на пару лет, пишет The Wrap.

Фильмы Disney теперь ближайшие несколько лет будут выходить в таком порядке.

Дата выхода фильмов Disney:

Мулан выйдет 24 июля

Чёрная вдова выйдет 6 ноября

Круиз по джунглям отложили на год — до 30 июля 2021 года

Вечные переехали на 12 февраля 2021 года

Шан-Чи теперь выйдет 7 мая 2021 года

Доктор Стрэндж 2 выйдет 5 ноября 2021 года

Тор 4 выйдет 28 февраля 2022 года

Чёрная пантера 2 осталась на 6 мая 2022 года

Капитан Марвел 2 подвинули на две недели на 8 июля 2022 года

Индиану Джонса 5 отложили на год до 29 июля 2022 года

Артемис Фаул и вовсе не выйдет в прокат, а сразу появится в Disney+.

Дата выхода фильмов Fox:

Главный герой с Райаном Рейнольдсом переехал с 3 июля на 11 декабря

Вестсайдская история Спилберга всё ещё запланирована на 18 декабря

Последняя дуэль Ридли Скотта выйдет 25 декабря

Французский диспетчер Уэса Андерсона выйдет 16 октября вместо 14 июля

Картины Disney и Searchlight — включая Личную историю Дэвида Копперфилда, Женщину в окне и Новых мутантов — пока остаются без даты выхода.

Ранее Paramaunt перенесла дату выхода своих фильмов.

До этого киностудия Sony перенесла все летние фильмы 2020 года на 2021 год.

Спустя короткий срок Universal также перенесли свои фильмы.