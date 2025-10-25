Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  Кино и ТВ

Мировые премьеры и звездное жюри: в Киеве стартовал кинофестиваль "Молодость"

Виталий Кирсанов
25 октября 2025, 19:12
В рамках конкурсных и внеконкурсных секций представлена подборка современных украинских фильмов.
54-й Киевский международный кинофестиваль "Молодость" стартовал в столице Украины. В международном, национальном, альтернативном конкурсах и внеконкурсной программе фестиваля представлено 158 фильмов из 59 стран. Об этом сообщает пресс-служба кинофестиваля.

В традиционной программе "Фестиваль фестивалей" на КМКФ "Молодость" собраны самые яркие фильмы года - лауреаты Канн, Локарно, Венеции, Берлинале, SUNNY BUNNY и Sundance.

видео дня

В репертуаре "Фестиваля фестивалей", в частности, победитель международного конкурса игровых фильмов кинофестиваля Sundance "Плоды опунции" (режиссер Роган Парашурам Канаваде, Индия), а также работы Шьо Мияке (Япония) "Путешествие и повседневность" (главный приз в Локарно) и Витаутаса Каткуса (Литва) "Гость" (приз за режиссуру в Карловых Варах).

Поклонники классика "румынской новой волны" Раду Жуде смогут посмотреть сразу две его новые ленты - "Континенталь ‘25" (приз международного жюри "Серебряный медведь" за лучший сценарий на Берлинале) и "Дракула" (мировая премьера на кинофестивале в Локарно в августе этого года).

Кроме того, на "Молодости" состоится мировая премьера фильма "Если мы больше не встретимся" режиссеров Ноаза Деше, Бо Виллимона и Петра Верзилова, который воюет против российских агрессоров на стороне Украины в составе Российского добровольческого корпуса.

В рамках конкурсных и внеконкурсных секций представлена подборка современных украинских фильмов. В международном конкурсе (полные метры) состоятся мировые премьеры двух украинских фильмов: "Наш дом в огне" Олеси Билецкой и "Уставшие" Юрия Дуная. В национальный конкурс вошло 17 короткометражных лент. Во внеконкурсной секции "Специальные события" состоится показ фильма культового украинского режиссера Сергея Маслобойщикова "Яса". В программе также - новый фильм украинского режиссера анимации Никиты Лыськова "Киевский торт".

Жюри 54-й "Молодости" объединяет известных художников, продюсеров и критиков из Украины и мира. В состав международного жюри вошли Валерия Сочивец, Йоанна Лапинская, Лука Чичовани, Антуан Аржаковский и Любовь Якимчук. Национальный конкурс будут судить Гала Козютинская, Джузеппе Гарау и Х. Д. Фернандес Молеро. Документальный конкурс будут оценивать Йоланд Зоберман, Владимир Мула и Тор Фоссе. Отдельную награду определят члены Союза кинокритиков Украины - Яна Дудко, Александр Гусев и Игорь Кромф.

Обладатель Гран-при за лучший фильм Международной конкурсной программы получит денежное вознаграждение в размере 5 000 долларов США и традиционную статуэтку фестиваля - "Скифского оленя". Лучший фильм документального конкурса получит денежный приз $2000.

Локациями фестиваля, который продлится до 2 ноября, стали кинотеатр "Жовтень" и Дом кино.

Новости кино

Недавно на Netflix вышел второй сезон "Уэнсдей", который уже стал одной из главных премьер года и собрал миллионы просмотров в первые дни. Шоуранеры не остановились только на этом и объявили, что любимый сериал получит продолжение в виде третьего сезона. Но настоящим сюрпризом для фанатов стал анонс нового спин-оффа сериала "Уэнсдей", посвященного одному из самых харизматичных персонажей - Фестеру Аддамсу.

Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон удивил всех своим перевоплощением в новом фильме "Крушащая машина" (The Smashing Machine). Ради роли звезде пришлось похудеть почти на 30 кг.

Вас может заинтересовать:

Кинофестиваль "Молодость"

История фестиваля началась в 1970 году - с двухдневного осмотра короткометражных фильмов, снятых студентами кинематографического факультета Киевского государственного института. Вскоре фестиваль трансформировался в большой обзор фильмов со всей страны, а также из Грузии, Армении.

С 1975 года к конкурсу допускают не только студенческие работы, но и полнометражные игровые киноленты. В 1990-х фестиваль стал международным.

Фестиваль "Молодость" имеет статус международного специализированного мероприятия, посвященного дебютному кино согласно регистрации Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF). Генеральным директором фестиваля является Андрей Халпахчи.

Отключение света в Украине — графики на 25 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 25 октября (обновляется)

Гороскоп на завтра 26 октября: Овнам - море комплиментов, Близнецам - перемены

Гороскоп на завтра 26 октября: Овнам - море комплиментов, Близнецам - перемены

Три знака зодиака скоро начнут новую жизнь: кто получит от судьбы важное послание

Три знака зодиака скоро начнут новую жизнь: кто получит от судьбы важное послание

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Весам - перемены, Скорпионам - деньги, Стрельцам - успех

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Весам - перемены, Скорпионам - деньги, Стрельцам - успех

"С потерей Покровска у нас уже смирились": эксперт назвал следующие цели россиян

"С потерей Покровска у нас уже смирились": эксперт назвал следующие цели россиян

