"Форсаж" возвращается: Вин Дизель заинтриговал кадрами со съемок боевика

Вин Дизель заинтриговал кадрами со съемок боевика / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vindiesel

Вин Дизель опубликовал бэкстейдж со съемок

Детали сюжета фильма "Форсажа 11" пока держатся в тайне

Голливудский актер Вин Дизель порадовал поклонников новыми фотографиями в своих соцсетях и намекнул на окончательное возвращение культового "Форсажа" на большие экраны.

Ранее в Сети ходили слухи о возможном закрытии легендарной франшизы "Форсаж". Однако их мгновенно опроверг главный герой серии боевиков - Вин Дизель. В своем блоге в Instagram актер опубликовал бэкстейдж со съемок.

В частности, на одном из кадров Дизель появился в майке, на спине которой было название нового фильма "Форсаж 11" и год начала производства - 2025. Рядом с актером был Майкл Мозес - директор по маркетингу Universal Pictures.

Вероятно, что команда пришла к общему решению и фанаты таки увидят еще одну часть любимой франшизы. В частности, Мозес отметил, что они все решили с Вин Дизелем и уже планируют съемки.

Детали сюжета фильма "Форсажа 11" пока держатся в тайне, но ожидается, что именно в этой части появится больше всего звезд за все время франшизы. К своим ролям, кроме Дизеля, могут вернутся Джейсон Стейтем, Дуэйн Джонсон, Джейсон Момоа, Натали Эммануэль, Джордана Брюстер, Тайрис Гибсон, Мишель Родригес, Санг Канг и Ludacris.

Премьера новой части "Форсажа" вполне вероятно состоится в конце 2027-го или в начале 2028 года.

