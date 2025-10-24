"Форсаж" возвращается: Вин Дизель заинтриговал кадрами со съемок боевика

Кратко:
- Вин Дизель опубликовал бэкстейдж со съемок
- Детали сюжета фильма "Форсажа 11" пока держатся в тайне
Голливудский актер Вин Дизель порадовал поклонников новыми фотографиями в своих соцсетях и намекнул на окончательное возвращение культового "Форсажа" на большие экраны.
Ранее в Сети ходили слухи о возможном закрытии легендарной франшизы "Форсаж". Однако их мгновенно опроверг главный герой серии боевиков - Вин Дизель. В своем блоге в Instagram актер опубликовал бэкстейдж со съемок.
В частности, на одном из кадров Дизель появился в майке, на спине которой было название нового фильма "Форсаж 11" и год начала производства - 2025. Рядом с актером был Майкл Мозес - директор по маркетингу Universal Pictures.
Вероятно, что команда пришла к общему решению и фанаты таки увидят еще одну часть любимой франшизы. В частности, Мозес отметил, что они все решили с Вин Дизелем и уже планируют съемки.
Детали сюжета фильма "Форсажа 11" пока держатся в тайне, но ожидается, что именно в этой части появится больше всего звезд за все время франшизы. К своим ролям, кроме Дизеля, могут вернутся Джейсон Стейтем, Дуэйн Джонсон, Джейсон Момоа, Натали Эммануэль, Джордана Брюстер, Тайрис Гибсон, Мишель Родригес, Санг Канг и Ludacris.
Премьера новой части "Форсажа" вполне вероятно состоится в конце 2027-го или в начале 2028 года.
Новости кино
Недавно на Netflix вышел второй сезон "Уэнсдей", который уже стал одной из главных премьер года и собрал миллионы просмотров в первые дни. Шоуранеры не остановились только на этом и объявили, что любимый сериал получит продолжение в виде третьего сезона. Но настоящим сюрпризом для фанатов стал анонс нового спин-оффа сериала "Уэнсдей", посвященного одному из самых харизматичных персонажей - Фестеру Аддамсу.
Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон удивил всех своим перевоплощением в новом фильме "Крушащая машина" (The Smashing Machine). Ради роли звезде пришлось похудеть почти на 30 кг.
Вас может заинтересовать:
- Любовь и трагедии: Netflix откроет тайны самой известной семьи США - Кеннеди
- Украинский актер снялся вместе с Ричардом Гиром - что он о нем рассказал
- "Она покинула проект": участница "Холостяка" слила правду о шоу
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред