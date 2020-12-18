Перші ластівки 2 сезон - полный список песен из сериала

Перші ластівки Zалежні вышел на Новом канале в середине декабря 2020. Создатели сериала подобрали к нему пронзительный саундтрек. Полный список песен можете узнать на Главреде.
Премьера второго сезона сериала Перші ластівки Zалежні прошла 14 декабря. Последние 7 и 8 серии вышли вечером 17 декабря, и поклонники уже узнали, кто был другом, и в чем была главная интрига сериала.
В первом сезоне использовались саундреки исполнительница Дакука - они отличаются резкостью и пронзительностью. Было принято решение и для второго сезона "Ласточек" продолжить с ней сотрудничество.
Заглавная песня 2 сезона, которую слышали чаще всего - Дакука "x vs 3,14". Кроме того, мало кто заметил, что певица также появилась в сериале в эпизодической роли в 6 эпизоде.
Собрали для вас песни Дакука, которые были использованы в сериале.
Перші ластівки 2 сезон - треки полный список
- Дакука - x vs 3,14
- Дакука - Чувствую
- Дакука - Rogue
- Дакука - Он
- Дакука - Обман
- Дакука - Запам'ятай
- Дакука - Смех на губах
- Дакука feat Нудовий чес - Гори
- Дакука feat Парнишка - ЛПК
- Дакука - Брат
- Дакука - Да по дворах
- Дакука - Твле тіло
- Дакука - Слова Солгать
- Дакука feat Marker - Твое тело
- Дакука - Гроза
- Дакука feat VRAY - Отдохни
- Дакука - Напрасно
- Дакука - Вижу тебя так
- Дакука - Не ссы
Дакука – x vs 3,14 - (ОСТ Перші ластівки) - смотреть клип:
Перші Ластівки Zалежні - обзор серий
- 1 серия - 14 декабря
- 2 серия - 14 декабря
- 3 серия - 15 декабря
- 4 серия - 15 декабря
- 5 серия - 16 декабря
- 6 серия - 16 декабря
- 7 серия - 17 декабря
- 8 серия - 17 декабря
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Обзор всех серий первого и второго сезона сериала Перші ластівки можно читать на сайте Главред.