Перші ластівки 2 сезон - полный список песен из сериала

Перші ластівки 2 сезон - треки / Новый канал

Премьера второго сезона сериала Перші ластівки Zалежні прошла 14 декабря. Последние 7 и 8 серии вышли вечером 17 декабря, и поклонники уже узнали, кто был другом, и в чем была главная интрига сериала.

В первом сезоне использовались саундреки исполнительница Дакука - они отличаются резкостью и пронзительностью. Было принято решение и для второго сезона "Ласточек" продолжить с ней сотрудничество.

Заглавная песня 2 сезона, которую слышали чаще всего - Дакука "x vs 3,14". Кроме того, мало кто заметил, что певица также появилась в сериале в эпизодической роли в 6 эпизоде.

Собрали для вас песни Дакука, которые были использованы в сериале.

Перші ластівки - Дакука / Instagram

Перші ластівки 2 сезон - треки полный список

Дакука - x vs 3,14

Дакука - Чувствую

Дакука - Rogue

Дакука - Он

Дакука - Обман

Дакука - Запам'ятай

Дакука - Смех на губах

Дакука feat Нудовий чес - Гори

Дакука feat Парнишка - ЛПК

Дакука - Брат

Дакука - Да по дворах

Дакука - Твле тіло

Дакука - Слова Солгать

Дакука feat Marker - Твое тело

Дакука - Гроза

Дакука feat VRAY - Отдохни

Дакука - Напрасно

Дакука - Вижу тебя так

Дакука - Не ссы

Дакука – x vs 3,14 - (ОСТ Перші ластівки) - смотреть клип:

Перші Ластівки Zалежні - обзор серий

Ранее стало известно, где смотреть Перші Ластівки 2 сезон онлайн

Обзор всех серий первого и второго сезона сериала Перші ластівки можно читать на сайте Главред.